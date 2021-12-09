9 декабря: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

9 декабря: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой народный и православный праздник у украинцев 9 декабря 2021 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

Какой сегодня день, 9 декабря

Международный день борьбы с коррупцией (International Day Against Corruption) проводится по инициативе ООН в честь открытия в 2003 году Конвенции ООН против коррупции с целью борьбы со взятками, хищениями бюджетных средств и отмыванием коррупционных доходов.

Международный день памяти жертв преступления геноцида, чествования их достоинства и предупреждения этого преступления (International Day of Commemoration and Dignity of the Victims of the Crime of Genocide and of the Prevention of this Crime) был организован под эгидой ООН в честь принятия в 1948 году Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказания за него.

Всемирный день техно (World Techno Day) – проводится в честь дня рождения американского музыканта Хуана Аткинса, работающего в музыкальном жанре Детройт-техно и электро.

День рождения компьютерной мыши – неофициальная дата в честь созданной и продемонстрированной в 1968 году американским изобретателем Дугласом Энгельбартом первой в мире компьютерной мыши.

Именинники 9 декабря

День ангела сегодня отмечают: Афанасий, Василий, Георгий, Даниил, Иван, Илья, Иннокентий, Михаил, Назар, Николай, Петр, Тихон, Юлиан, Яков.

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Какой сегодня церковный праздник

9 декабря в православной церкви чтится память преподобного Алипия, столпника, святителя Иннокентия, епископа Иркутского, преподобного Иакова, отшельника.

Народный праздник

В народе 9 декабря отмечался Юрьев день. Другие названия: Егорий Зимний и Юрий Холодный. К этому времени важно было утеплить свои дома от мороза: для этого обивали двери войлоком, конопатили окна и накрывали погреба, чтобы противостоять стуже. В старину на Юрьев день крепостным крестьянам дозволялось перейти от одного хозяина в услужение к другому. Также это был день расчета с работниками и раздачи долгов. Чтобы дальняя дорога прошла удачно, важно в этот день помолиться святому Юрию о благополучии на предстоящий путь.

Приметы на 9 декабря

если не отдать долг на Юрия Зимнего – придется всю жизнь в должниках ходить;

возле людского жилья воют волки – к сильным морозам;

если из колодца не слышно плеска воды – то и зима будет тихой;

идет рябь идет по воде – зима будет морозной и ветреной.

Интересные и важные события в Украине и мире 9 декабря

1917 – в Крыму создан курултай, высший орган крымских татар.

1918 – Директория УНР возобновила закон о восьмичасовом рабочем дне.

1948 – Генассамблея ООН приняла Международную конвенцию о предупреждении преступления геноцида и наказании за него.

1968 – американец Дуглас Энгельбарт впервые продемонстрировал изобретенные им компьютерный манипулятор и гипертекст.

Кто родился 9 декабря

1863 – Борис Гринченко, украинский писатель, этнограф, языковед.

1916 – Кирк Дуглас, американский звездный актер "золотой эры" Голливуда.

1929 – Джон Кассаветис, американский кинорежиссер, актер и сценарист.

1953 – Джон Малкович, американский актер, режиссер и продюсер.

1962 – Хуан Аткинс, американский музыкант, первопроходец в техно-музыке.

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