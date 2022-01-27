Что подарить любимой девушке на День Валентина-2022

Лучший подарок любимой девушке на 14 февраля - внимание, забота и любовь / Фото: Pixabay, Unsplash, Коллаж: Сегодня

В прекрасную и радостную дату для всех влюбленных – 14 февраля, многие ждут чуда. И перед парнями встает актуальный вопрос: что подарить любимой девушке в День святого Валентина, чтобы этот праздник стал самым запоминающимся и счастливым в жизни пары.

Мы подобрали для вас интересные идеи и полезные советы подарков для домоседок и искательниц приключений, сладкоежек и любительниц комфорта – на все случаи жизни.

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Как поздравить девушку в День святого Валентина: лайфхаки

Лайфхак 1. Самый романтический подарок для девушки

Что подарить девушке на 14 февраля / Фото: Unsplash

Какой же праздник обойдется без цветов! Если ваша избранница – натура романтическая, она обязательно обрадуется букету ярких гербер или, к примеру, нежных роз. Вы можете сами явиться к ней с охапкой ее любимых цветов, а можете заказать доставку с курьером, но так, чтобы она ни о чем не догадалась раньше времени – вот как удивить девушку на 14 февраля.

Лайфхак 2. Практичный подарок для хозяюшки

Что подарить девушке на 14 февраля / Фото: Unsplash

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Вы любите пироги и плюшки, а она с удовольствием вас ими балует? Порадуйте и вы любимую, подготовив полезный подарок на 14 февраля девушке, который станет ей подспорьем в кулинарии. Диапазон велик – от блендера до многофункционального кухонного комбайна. Только вначале полезно присмотреться, чего именно не хватает вашей девушке.

Лайфхак 3. Подарите девушке тепло и уют

Что подарить девушке на 14 февраля / Фото: Unsplash

День святого Валентина – праздник горячей любви, жарких поцелуев и теплых объятий. Но не забывайте, что зима еще в разгаре. И чтобы ваша единственная никогда не мерзла, презентуйте ей нежный, мягкий, приятный, легкий, теплый плед. Такой простой подарок способен отогреть не только замерзшие плечи, но и растопить даже самое холодное сердце – проверено!

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Лайфхак 4. Сладкая моя!

Что подарить девушке на 14 февраля / Фото: Unsplash

Вы влюблены в сладкоежку? Ответ на вопрос, что придумать на 14 февраля девушке, очевиден. Вы же наверняка знаете, от каких конфет, шоколадки или пироженок начинают блестеть ее глаза. И тогда уже готовьте губы к благодарному поцелую – сладкому во всех смыслах!

Лайфхак 5. Лучший презент для непоседы

Что подарить девушке на 14 февраля / Фото: Unsplash

Здоровье девушки – важная вещь, о которой необходимо заботиться, причем вдвоем. Если ваша любимая ведет активный образ жизни, подарите ей вещь, которая пригодится во время тренировок или прогулок. К примеру, фитнес-браслет поможет контролировать не только преодоленные километры, но также сантиметры на талии и частоту ударов влюбленного сердца. Также будут полезны гантели, хулахуп, скакалка, эспандер или велотренажер.

Лайфхак 6. Тебе, мое золотце!

Что подарить девушке на 14 февраля / Фото: Unsplash

Украшений много не бывает, тем более у девушки. А если подарок еще и драгоценный – то его ценность повышается в разы. Но даже простенькая бижутерия способна поднять настроение любой моднице и красавице. Советуем обратить внимание на шармы – миниатюрные съемные подвески, которые красиво смотрятся на цепочке, на шнурке или на браслете. Такой подарок можно преподносить на каждый праздник – так вы создадите эффектную коллекцию для своей любимой.

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