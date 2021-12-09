День Андрея Первозванного-2021: интересные ритуалы и гадания

День Андрея Первозванного: ритуалы и гадания / Фото: Коллаж: Сегодня

13 декабря празднуют День Андрея Первозванного. Это христианский праздник, но о дохристианском происхождении этого дня говорит прежде всего то, что это традиционный период для гаданий.

День Андрея Первозванного: ритуалы

Традиционно в день Андрея Первозванного вечером собираются парни и девушки играть в калиту. Калита – большой корж из белой муки с дыркой посередине, ее пекут девушки.

Реклама

Калиту привязывают к концу веревки перекинутой через потолочную балку на такой высоте, чтобы парню зубами можно было ее достать, если хорошо подпрыгнуть. Второй конец веревки держит в руке самый ловкий и веселый парень. На этот вечер он – "пан Калитинский" и охраняет калиту.

К нему верхом на кочерге-коцюбе по очереди подъезжают другие парни ("паны Коцюбинские") и, после непродолжительного разговора, пытаются зубами в прыжке ухватить калиту. При этом "Калитинский" поддергивает калиту вверх, не давая ухватить ее.

День Андрея Первозванного: гадания

В день Андрея Первозванного, как и в день святой Екатерины, девушки гадают о своих суженых. Традиционно гадают только девушки или женщины. До и после гадания нужно молчать, пока не наступит утро.

Реклама

Гадание на перекрестке

В полночь надо выйти на перекресток, загадать желание о суженом, нарисовать вокруг себя круг и прислушаться к звукам. Если услышите пение или смех – скоро выйдете замуж, плач или ругань – будете сидеть в девицах и проливать слезы.

Гадание на Андрея – имена на бумажках

Девушкам понадобится таз с водой, ореховая скорлупа, небольшие листочки бумаги с мужскими именами и огарок свечи. В скорлупе необходимо закрепить свечку, зажечь ее и установить посередине таза. По его краям разместить листочки с именами и ждать, к какому из них поплывет "лодочка" со свечой. В результате можно узнать имя будущего супруга.

Гадание на книге

Берем толстую книгу и произносим вслух вопрос. Затем наугад называем страницу и строчку и читаем предложение. Стараемся понять, каким образом оно согласуется с вопросом.

Реклама

Гадание на Андрея – когда встреча с суженым

В ночь на Андрея Первозванного нужно, приговаривая "Суженый-ряженый, приди и утрись", вывесить за окном белое полотенце. Если наутро оно будет влажным, значит, в новом году произойдет встреча с любимым и состоится свадьба.

Гадание на воду и мост

Ложась спать, девушка говорит: "Кто мой суженый, кто мой ряженый – тот пить мне даст". Суженый является во сне и подает пить. Традиционно хорошим знаком считает, если парень, который приснится во сне, переведет девушку через мост над рекой.

Гадание с вишневой веткой

Перед тем как сорвать ветку, нужно подойти к дереву, уважительно к нему обратиться и попросить разрешения взять ветку для гадания. Если ветка расцветет к Рождеству и будет пополняться новыми цветами после Рождества, это предвещает счастливое замужество, удачный брак, пополнение семьи.

Гадание с зеркалом

Считается, что гадание с зеркалом самое страшное. Для гадания берутся два зеркала желательно равной величины, устанавливаются друг против друга, освещаются двумя свечами. Зеркала нужно поставить или опереть так, чтобы образовался длинный зеркальный коридор, озаренный огнями. И вот в конце этого коридора и должен появиться суженый; правда, смотреть приходится иногда очень долго.

Ранее мы рассказывали, как задобрить Тигра, чтобы Новый год 2022 был удачным и счастливым.