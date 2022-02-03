День блаженной Ксении Петербургской-2022: дата, история и значение праздника

День блаженной Ксении Петербургской: о чем молятся святой / Фото: Depositphotos, Коллаж: Сегодня

Ежегодно, 6 февраля, православная церковь чтит память блаженной Ксении Петербургской . Чем известна святая, о чем молятся Ксении, узнайте в нашей статье.

Житие блаженной Ксении Петербургской

Настоящее имя святой – Ксения Петрова . Она родилась в дворянской семье в Петербурге примерно в конце XVIII века. Более точных данных о ней не сохранилось.

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Ксения вышла замуж за певчего придворного хора Андрея Феодоровича Петрова. Однако ее супруг скоропостижно скончался без христианского покаяния. Это стало большим потрясением для юной вдовы и подвигло ее на тяжкий христианский подвиг юродства ради спасения души мужа, который она несла 45 лет до самой смерти.

Ксения отреклась от мира и самой себя , раздала бедным все имущество, а сама надела костюм мужа и стала всех уверять, что Ксения умерла, а она теперь – Андрей Феодорович. Когда одежда мужа обветшала, Ксения стала носить красную кофту и зеленую юбку – так она изображена на иконах.

Икона блаженной Ксении Петербургской / Фото: wikipedia.org

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Блаженная отказывалась от денег и одежды или отдавала все нищим , подвергалась насмешкам, питалась подаянием добрых людей, а по ночам молилась в поле и тайно помогала строить церковь.

Вскоре проявились чудесные особенности юродивой : ее слова имели глубокий и пророческий смысл. Те люди, у кого она принимала еду или милостыню, наблюдали удачу и процветание в делах. А те, с кем общалась Ксения, получали выздоровление и просветление. Считалось, что прикосновение блаженной способно исцелить.

Ксения умерла в начале XIX века . Похоронена на Смоленском кладбище в Петербурге, где когда-то помогала строить церковь. В 1902 году над ее могилой была возведена новая часовня. А в 1988 году блаженная Ксения причислена к лику святых.

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О чем молятся святой Ксении Петербургской

Блаженная Ксения Петербургская за свои труды, кротость и молитвы получила от Господа дар предвидения, целительства и чудотворения .

Святую Ксению называют " утешающая всех, кто ее просит ". Ей молятся об исцелении, счастливом замужестве, легких родах, здоровье, благополучии и мире.

Икона Ксении Петербургской спасает от обмана и лицемерия, дает силы, учит смирению, укрепляет в вере, защищает от дурных мыслей и сглаза.

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