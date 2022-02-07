День Григория Богослова-2022: история и значение праздника

День святителя Григория Богослова: история и значение праздника / Фото: wikipedia.org, Коллаж: Сегодня
Сегодня, 7 февраля, следом за днем блаженной Ксении Петербургской, христиане почитают Григория Богослова – архиепископа, учителя, святителя, посвятившего жизнь защите христианства и его распространению на земле. И католики, и православные называли святого Григория одним из прародителей христианства наряду с Иоанном Златоустом и Василием Великим.
Какая история праздника, чем известен святой Григорий , о чем молятся святителю и почему его называют Богословом, узнайте в нашей статье.
Житие Григория Богослова
Григорий родился примерно в 325 году в Арианзе . Он получил хорошее образование, занимался изучением богословия, много времени проводил в уединении, размышлениях о Боге и молитвах.
Известно, что Григорий Богослов вел строгий подвижнический образ жизни : ходил босиком, имел только одну обветшалую одежду, спал на голой земле или на ложе из древесных ветвей под прикрытием рубища; питался хлебом и овощами и пил только воду, в которую иногда добавлял немного уксуса.
Во время обучения в Афинах познакомился со святым Василием Великим . В течение жизни Григорий часто проводил время в монастыре Василия для исследования Писания. Там он создал свои уникальные рукописи, не утратившие актуальности и в наше время. Наследие святого Григория состоит из 243 посланий, 507 духовных стихотворений и 45 проповедей.
Григорий был избран на престол архиепископа в Константинополе . Он вел активную борьбу с арианами, защищая основы православной веры, за что попадал под преследования и гонения. Вселенская Церковь оценила его богословские послания и назвала святителя Григория Богословом Великим .
О чем молятся Григорию Богослову
Священники, богословы и простые верующие молятся у иконы Григория Великого о том, чтобы им была дарована сила проповедовать и нести слово Божье в массы.
Также Богослову молятся:
- о понимании основ вероучения;
- перед началом нового строительства;
- при входе на новое место жительства;
- про исцеление души и тела;
- испрашивают правильный выход из сложной ситуации;
- просят об укреплении веры и защите от ложных христианских верований.
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