Лайфхакер
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
Олимпиада 2022 Олимпиада 2022 🇹🇷 Эрдоган в Киеве 📲 Технологии, меняющие жизнь ⛔ ДТП с Трухиным
Поиск на segodnya.ua

Вредители растений

Авто зимой

Открытки-мотиваторы

Дешевые авиабилеты

Влажность в доме

Ананас дома
СЕГОДНЯ Лайфхакер Праздники

День блаженной Ксении Петербургской-2022: дата, история и значение праздника

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
3 февраля, 13:16
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Блаженную Ксению в молитвах просят об исцелении, здоровье, счастливом замужестве, благополучии и мире.
День блаженной Ксении Петербургской: о чем молятся святой
День блаженной Ксении Петербургской: о чем молятся святой / Фото: Depositphotos, Коллаж: Сегодня

Ежегодно 6 февраля православная церковь чтит память блаженной Ксении Петербургской . Чем известна святая, о чем молятся Ксении, узнайте в нашей статье.

Житие блаженной Ксении Петербургской

Настоящее имя святой – Ксения Петрова . Она родилась в дворянской семье в Петербурге примерно в конце XVIII века. Более точных данных о ней не сохранилось.

Реклама

Ксения вышла замуж за певчего придворного хора Андрея Феодоровича Петрова. Однако ее супруг скоропостижно скончался без христианского покаяния. Это стало большим потрясением для юной вдовы и подвигло ее на тяжкий христианский подвиг юродства ради спасения души мужа, который она несла 45 лет до самой смерти.

Ксения отреклась от мира и самой себя , раздала бедным все имущество, а сама надела костюм мужа и стала всех уверять, что Ксения умерла, а она теперь – Андрей Феодорович. Когда одежда мужа обветшала, Ксения стала носить красную кофту и зеленую юбку – так она изображена на иконах.

Икона блаженной Ксении Петербургской
Икона блаженной Ксении Петербургской / Фото: wikipedia.org

Реклама

Блаженная отказывалась от денег и одежды или отдавала все нищим , подвергалась насмешкам, питалась подаянием добрых людей, а по ночам молилась в поле и тайно помогала строить церковь.

Вскоре проявились чудесные особенности юродивой : ее слова имели глубокий и пророческий смысл. Те люди, у кого она принимала еду или милостыню, наблюдали удачу и процветание в делах. А те, с кем общалась Ксения, получали выздоровление и просветление. Считалось, что прикосновение блаженной способно исцелить.

Ксения умерла в начале XIX века . Похоронена на Смоленском кладбище в Петербурге, где когда-то помогала строить церковь. В 1902 году над ее могилой была возведена новая часовня. А в 1988 году блаженная Ксения причислена к лику святых.

Реклама

О чем молятся святой Ксении Петербургской

Блаженная Ксения Петербургская за свои труды, кротость и молитвы получила от Господа дар предвидения, целительства и чудотворения .

Святую Ксению называют " утешающая всех, кто ее просит ". Ей молятся об исцелении, счастливом замужестве, легких родах, здоровье, благополучии и мире.

Икона Ксении Петербургской спасает от обмана и лицемерия, дает силы, учит смирению, укрепляет в вере, защищает от дурных мыслей и сглаза.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в феврале 2022 года в Украине.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в Telegram Подпишись на RSS-канал Гугл новости Life Сегодня на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Лайфхакер
Показать еще
Лайфхаки для жизни
Больше новостей
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Все новости Life
Показать больше
Все о звездах
Больше новостей
Поздравления на все случаи жизни
ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ
Достижения, которые вдохновляют
Почувствуй вкус успеха
Doodle Сегодня
3 февраля. Леон Фуко. Ровно 171 год назад в Парижской обсерватории французский физик и астроном Жак Бернар Леон Фуко провел и подробно описал эксперимент с маятником, наглядно продемонстрировав эффект отклонения из-за вращения Земли...
История дня - за минуту
Лунный календарь на неделю
31 января — 6 февраля
Влияние на жизнь
Благоприятные и опасные дни в феврале
Лунный календарь
Что нужно делать?

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Лайфхакер
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять