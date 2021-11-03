День Казанской иконы Божией Матери-2021: что можно и нельзя делать

День Казанской иконы Божией Матери: главные традиции / Фото: Коллаж: Сегодня

Осеннее празднование Казанской иконы Божией Матери приходится на 4 ноября. Это один из особо значимых и почитаемых чудотворных образов Богоматери с Младенцем у православных.

Казанскую икону Богородицы называли покровительницей женщин и детей, а сам день – "бабским праздником". Это связывали с тем, что первой чудотворный образ увидела маленькая девочка, которой во сне явилась Пречистая Дева и указала место, в котором лежит утерянная святыня.

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Что можно делать в День Казанской иконы Божией Матери

В праздник хорошо пойти в церковь и помолиться. Просьбы Богородице касаются многих важных для людей тем: исцеление от болезней, предохранение от бедствий и пожаров, защита от врагов, урожай, благословение на свадьбу, зачатие и рождение детей, семейное благополучие.

Издавна 4 ноября считалось очень хорошей датой для свадеб. Люди верили, что браки, заключенные в этот день, будут крепкими, дружными и верными, потому что сама Божья Матерь благословляет молодых на супружество и счастливую семейную жизнь.

В народе подметили, что дождь в день Казанской иконы Божией Матери принесет плодородие и богатый урожая в следующем году.

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День Казанской иконы Божией Матери: что нельзя делать

в церковный праздник, посвященный такой значимой иконе, ни в коем случае нельзя ругаться, выяснять отношения, ссориться и скандалить;

нельзя плохо думать, осуждать, завидовать и отзываться о людях: коллегах, знакомых, друзьях, а тем более – о родных и близких;

и отзываться о людях: коллегах, знакомых, друзьях, а тем более – о родных и близких; не нужно злоупотреблять спиртными напитками , даже в праздник;

, даже в праздник; нельзя заниматься серьезной и грязной домашней работой : стирать, убирать, шить, вышивать, пилить, рубить, копать и т.д.;

: стирать, убирать, шить, вышивать, пилить, рубить, копать и т.д.; не стоит в этот день начинать новые дела ;

; лучше не уезжать никуда из дома, особенно в дальнюю дорогу ;

; не желательно занимать и одалживать деньги ;

; ни в коем случае нельзя отказывать кому-то в просьбе.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в ноябре-2021 года в Украине.