День святой Ольги и Елены: история, картинки и поздравления

День Ольги и Елены отмечается 24 июля. Православные чтут святую равноапостольную великую княгиню Ольгу, в крещении Елену, которая первая из правителей Руси приняла христианство.

Святая княгиня Ольга / Фото: Depositphotos

История святой Ольги

История умалчивает дату рождения святой Ольги. Известно лишь, по одной из версий, что родилась она в Пскове в начале Х века.

Если вы пока еще в раздумьях, как провести отпуск и лето в целом, ищите идеи в нашем календаре лайфхаков.

Увидеть разнообразие настоящей женской красоты без ретуши, а не только идеальные лица и тела в медиа и рекламе, можно с помощью проекта #ПокажитеНас и бренда Dove.

В юном возрасте Ольга вышла замуж за киевского князя Игоря. Она была ему тихой и верной женой вплоть до гибели князя от рук непокорных древлян, которые отказались платить дань Киеву. Месть княгини Ольги древлянам за гибель любимого мужа была очень суровой.

Древлянский князь Мал, возглавивший восстание 945 года, в результате которого и погиб князь Игорь, засылал сватов к овдовевшей Ольге. Однако она жестоко расправилась ними, хитростью заманив и казнив послов Мала. А затем сама пошла войной на древлян, устроила резню, разгромила и покорила их себе.

Иван Акимов. Крещение княгини Ольги / Фото: Wikipedia

Княгиня Ольга правила Киевской Русью с 945 до 960 года в качестве регентши при малолетнем сыне Святославе. Именно она первой приняла православие и в крещении получила имя Елена.

Также княгиня стала воздвигать первые христианские храмы на Руси, поэтому ее почитают как святую. В день Ольги принято молиться об утешении вдов и удачном замужестве.

День ангела Ольги и Елены

Ольга происходит от скандинавского имени Хельга, что в переводе означает "святая", "освященная", "великая".

А Елена имеет греческое происхождение и переводится как "избранная", "светлая".

В День ангела Ольги и Елены не забудьте поздравить именинниц с праздником и отправить лучшие пожелания.

Читайте также: Красивые поздравления с Днем ангела в прозе и стихах

Красивые поздравления с Днем ангела Ольги в стихах

С Днем Ольги – княгини прекрасной!

Будь мудрой, эффектной и властной.

И пусть твои в жизни решения

Верны будут все, без сомнения.



Пусть смотрят с восторгом мужчины,

Ведь ты же и вправду – княгиня.

И пусть твоим главным богатством

Окажется женское счастье!

С днем ангела! / Фото: Pixabay

Эффектное поздравление с Днем Ольги и Елены в прозе

***

Поздравляю с Днем Ольги и Елены! От всей души желаю крепких сил и неукротимого здоровья, стойкого самообладания и целеустремленности, непобедимой отваги и настойчивости, уверенности в себе и обязательного достижения всех поставленных целей. Удачи и счастья в жизни!

Короткие поздравления с Днем ангела Ольги

***

Реклама

Оленька, с Днем ангела, тебя

Поздравляет наша дружная семья!

Мы от всей души желаем, чтобы ты

В своей жизни все исполнила мечты.

Поздравления с Днем Ольги в смс

***

С Днем ангела тебя, милая Ольга!

Будь всегда Очаровательной, Любимой и Яркой!

С днем ангела! / Фото: Pixabay

Лучшие поздравления с Днем ангела Елены в стихах

***

Еленушка, сегодня я желаю

Тебе побольше счастья и побед,

Пусть радости твоей не будет края,

Живи счастливо много-много лет!



Любви желаю, вечного цветения,

Как можно больше в жизни доброты,

Желаю, чтобы все, без исключения,

Сбылись твои заветные мечты!

Добрые поздравления с Днем ангела Елены в прозе

***

Елена, поздравляю тебя с Днем ангела! Желаю яркой жизнерадостности, успеха и стремления к лучшему. Пусть будет много радости и улыбок, поддержки и понимания, воплощенных надежд и приятных моментов! Оставайся всегда такой же прекрасной и удивительной!

С именинами! / Фото: Pixabay

Красивые поздравления с Днем ангела Елены в стихах

***

Елена Прекрасная, Леночка, Лена...

Красива, умна ты необыкновенно!

Ты словно цветок, хороша и прекрасна.

Поздравить хотим мы тебя не напрасно,



Позволь пожелать тебе только успеха,

Улыбок побольше, задорного смеха.

Все, что пожелаешь, пускай удается,

И счастье в любви никогда не прервется.

Смотрите видео, каким будет сезон отпусков-2021:

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в июле 2021 года в Украине.