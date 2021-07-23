День святої Ольги й Олени: історія, картинки і привітання

День Ольги і Олени відзначається 24 липня. Православні вшановують святу рівноапостольну велику княгиню Ольгу, в хрещенні Олену, яка перша з правителів Русі прийняла християнство.

Свята княгиня Ольга / Фото: Depositphotos

Історія святої Ольги

Історія замовчує дату народження святої Ольги. Відомо лише, за однією з версій, що народилася вона в Пскові на початку Х століття.

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В юному віці Ольга вийшла заміж за київського князя Ігоря. Вона була йому тихою і вірною дружиною аж до загибелі князя від рук непокірних древлян, які відмовилися платити данину Києву. Помста княгині Ольги древлянам за загибель улюбленого чоловіка була дуже суворою.

Древлянський князь Мал, який очолив повстання 945 року, в результаті якого і загинув князь Ігор, засилав сватів до овдовілої Ольги. Однак вона жорстоко розправилася ними, хитрістю заманивши і стративши послів Мала. А потім сама пішла війною на древлян, влаштувала різанину, розгромила і підкорила їх собі.

Іван Акімов. Хрещення княгині Ольги / Фото: Wikipedia

Княгиня Ольга правила Київською Руссю з 945 до 960 року як регент при малолітньому синові Святославові. Саме вона першою прийняла православ'я і в хрещенні прийняла ім'я Олена.

Також княгиня стала споруджувати перші християнські храми на Русі, тому її вшановували як святу. На День Ольги прийнято молитися про втіху вдів і вдале заміжжя.

День ангела Ольги і Олени

Ольга походить від скандинавського імені Хельга, що в перекладі означає "свята", "освячена", "велика".

А Олена має грецьке походження і перекладається як "обрана", "світла".

На День ангела Ольги і Олени не забудьте привітати іменинниць зі святом і відправити найкращі побажання.

Красиві привітання з Днем ангела Ольги в віршах

***

С Днем Ольги – княгини прекрасной!

Будь мудрой, эффектной и властной.

И пусть твои в жизни решения

Верны будут все, без сомнения.



Пусть смотрят с восторгом мужчины,

Ведь ты же и вправду – княгиня.

И пусть твоим главным богатством

Окажется женское счастье!

З днем ангела! / Фото: Pixabay

Ефектне привітання з Днем Ольги і Олени в прозі

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Вітаю з Днем Ольги і Олени! Від щирого серця бажаю міцних сил і неприборканого здоров'я, стійкого самовладання і цілеспрямованості, непереможної відваги і наполегливості, впевненості в собі і обов'язкового досягнення всіх поставлених цілей. Успіху і щастя в житті!

Короткі привітання з Днем ангела Ольги

***

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Оленька, с Днем ангела, тебя

Поздравляет наша дружная семья!

Мы от всей души желаем, чтобы ты

В своей жизни все исполнила мечты.

Привітання з Днем Ольги в смс

***

С Днем ангела тебя, милая Ольга!

Будь всегда Очаровательной, Любимой и Яркой!

З днем ангела! / Фото: Pixabay

Найкращі привітання з Днем ангела Олени в віршах

***

Еленушка, сегодня я желаю

Тебе побольше счастья и побед,

Пусть радости твоей не будет края,

Живи счастливо много-много лет!



Любви желаю, вечного цветения,

Как можно больше в жизни доброты,

Желаю, чтобы все, без исключения,

Сбылись твои заветные мечты!

Добрі привітання з Днем ангела Олени в прозі

***

Олено, вітаю тебе з Днем ангела! Бажаю яскравої життєрадісності, успіху і прагнення до кращого. Нехай буде багато радості і посмішок, підтримки і розуміння, втілених надій і приємних моментів! Залишайся завжди такою ж прекрасною і дивовижною!

З іменинами! / Фото: Pixabay

Красиві привітання з Днем ангела Олени в віршах

***

Елена Прекрасная, Леночка, Лена...

Красива, умна ты необыкновенно!

Ты словно цветок, хороша и прекрасна.

Поздравить хотим мы тебя не напрасно,



Позволь пожелать тебе только успеха,

Улыбок побольше, задорного смеха.

Все, что пожелаешь, пускай удается,

И счастье в любви никогда не прервется.

Дивіться відео, яким буде сезон відпусток-2021:

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