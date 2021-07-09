День Петра и Павла: главные обычаи в праздник

На Петра и Павла люди молились святым об укреплении веры, наблюдали, как солнце играет на рассвете, готовили рыбные блюда и устраивали народные гуляния.

На Петра и Павла солнце играет / Фото: Unsplash

12 июля отмечается великий церковный праздник – день святых апостолов Петра и Павла. Какие интересные обычаи соблюдали наши предки в этот день и на какие приметы обращали внимание, читайте в нашей статье.

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Главные обычаи праздника Петра и Павла

Православная церковь в день памяти апостолов восхваляет духовную крепость святого Петра и разум святого Павла, а также прославляет образ обращения согрешающих и исправляющихся. Ведь Петр изначально отверг Христа, но затем покаялся. А Павел сразу сопротивлялся проповеди Иисуса, однако позже уверовал.

В Петров день люди шли в церковь, ставили свечки и молились у иконы апостолов. Святых просили об укреплении веры, если возникали какие-то сомнения.

В народе день Петра и Павла называли срединой лета, когда вступали в силу сорок жарких дней.

Издавна многие обычаи праздника были посвящены солнцу. С раннего утра люди встречали рассвет, чтобы увидеть, как солнце "играет", т.е. переливается над горизонтом.

Также во время праздничных гуляний обязательным атрибутом было катание на качелях. Люди старались взлететь как можно выше, чтобы оказаться ближе к солнцу.

В это время как раз заканчивался многодневный Петров Пост, начинался период свадеб и пора сенокоса.

Гулянья заканчивались общей праздничной трапезой. Святые Петр и Павел считались покровителями рыбаков, а потому на столе обязательно должны быть рыбные блюда – это сулило достаток и хороший улов.

Еще один интересный обычай – запрет на работу в поле. Люди верили, что в день Петра и Павла нельзя тревожить хлебные колосья, чтобы не испортить урожай.

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Также в День Петра и Павла обращали внимание на приметы

если на Петров день идет дождь – весь сенокос будет мокрым;

переменчивая погода на Петров день обещает плодородие;

а вот если Петровки холодные – год будет голодный;

Петр и Павел час убавил, дни становятся короче.

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