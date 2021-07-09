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День Петра и Павла: главные обычаи в праздник

9 июля, 19:25

Ольга Козачок

На Петра и Павла люди молились святым об укреплении веры, наблюдали, как солнце играет на рассвете, готовили рыбные блюда и устраивали народные гуляния.

На Петра и Павла солнце играет / Фото: Unsplash

12 июля отмечается великий церковный праздник – день святых апостолов Петра и Павла. Какие интересные обычаи соблюдали наши предки в этот день и на какие приметы обращали внимание, читайте в нашей статье.

А мы недавно путешествовали за пределами Киева на электрокаре Jaguar и посетили самые инстаграмные места, о которых рассказали здесь.

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Главные обычаи праздника Петра и Павла

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Также в День Петра и Павла обращали внимание на приметы

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