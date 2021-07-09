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Праздник Петра и Павла-2021: что ни в коем случае нельзя делать

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор
9 июля, 14:15
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На праздник Петра и Павла 12 июля нельзя есть овощи и фрукты нового урожая, зато можно готовить рыбу, а еще не рекомендуется заниматься домашними делами
Главные запреты в праздник Петра и Павла
Главные запреты в праздник Петра и Павла

В понедельник, 12 июля, православные отмечают День святых, славных и всехвальных первоверховных апостолов Петра и Павла. Именно так полностью называется праздник Петра и Павла, который в народе именуют Петров день.

День Петра и Павла – это христианский праздник в честь двух апостолов и ближайших учеников Иисуса Христа, которые приняли мученическую смерть во имя своей веры.

Как и многие церковные праздники, этот день имеет свои особенности и запреты. Узнайте, что нельзя делать в праздник Петра и Павла-2021.

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День Петра и Павла 12 июля: что нельзя делать

  • Считается, что апостолы Петр и Павел покровительствуют рыбакам, но купаться в этот день не рекомендуется. А вот женщины стараются приготовить блюда из рыбы, чтобы в их семье царила атмосфера мира и любви. В этот день рыболовы традиционно молились святым, освящали воду и умывались родниковой водой.
  • На праздник Петра и Павла хозяйкам нельзя заниматься домашними делами: глажку, стирку и уборку дома стоит перенести на другой день. Лучше на Петра и Павла устроить праздничный семейный обед, но не затевать застолья с чрезмерным потреблением алкогольных напитков, ведь нужно проявить уважение к религиозному празднику.
  • В течение всего дня Петра и Павла не следует ругаться, думать о негативе или желать что-нибудь плохое окружающим. Утром на Петра и Павла следует отправиться на службу и помолиться.
  • Согласно народным поверьям, в день Петра и Павла нельзя давать или брать что-то взаймы.
  • Считается, что на праздник Петра и Павла нельзя ходить в лес, так как все звери в это время становятся очень агрессивными и могут напасть.
  • В день Петра и Павла нельзя есть овощи и фрукты нового урожая. Согласно одной из народных примет, это может привести к плохому урожаю в будущем году.
  • Нельзя в праздник Петра и Павла заниматься огородом или садом. Работать не воспрещается, но все же стоит заменить тяжелый физический труд заботой о духовном.
  • Супругам настоятельно рекомендуется воздержаться от интимной близости.
  • На Петра и Павла православная церковь таинство венчания не проводит.

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Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор

Имеет 10-летний опыт работы в СМИ. Сотрудничала с интернет-изданиями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народных традиций, обычаев, праздников, а также рецептов домашней кухни и лайфхаков.

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