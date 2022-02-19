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День творческой и физической активности – гороскоп на завтра, 20 февраля, для всех знаков зодиака

Ольга Козачок, Ольга Дударенко
19 февраля, 17:30
Тельцам полезно проявить целеустремленность, а у Козерогов развита интуиция.

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака / Фото: Pixabay, Unsplash, Коллаж: Сегодня

Воскресенье, 20 февраля, исходя из гороскопа, будет наполнен энергетикой, которая пробуждает в людях активное начало и проявление храбрости, вплоть до рискованности.

По мнению астрологов, в такой день важно быть честными , прежде всего – перед самими собой, а также справедливыми, даже в мелочах.

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Что звезды приготовили на 20 февраля знакам зодиака

  • Овны , вы будете непредсказуемы и загадочны для окружающих.
  • Тельцы , на пути к вашей цели вас не собьет ни один человек.
  • Близнецы , чтобы избежать стрессов, проведите выходной в уютной обстановке.
  • Раки , полезно заняться физической работой, не требующей умственного напряжения.
  • Львы , не старайтесь казаться лучше, чем вы есть на самом деле.
  • Девы , если хотите стабильности, откажитесь от импровизации.
  • Весы , ищите в людях позитивные стороны, а недостатки найдутся сами.
  • Скорпионы , чтобы прийти к общему мнению, необязательно повышать голос.
  • Стрельцы , обещания нужно выполнять, и вам об этом напомнят.
  • Козероги , не слушайте никого, кроме своего внутреннего голоса.
  • Водолеи , благое дело и доброе слово вернутся к вам, как бумеранг.
  • Рыбы , случайности неслучайны – у вас будет повод об этом задуматься.

Совет астрологов на 20 февраля

Наступает день творческой и физической активности. Лучше всего этот выходной день провести в коллективе знакомых и позитивных людей , подзарядиться от них положительной энергией, и взамен не пожадничать своей.

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