Денежный гороскоп на 2022 год Тигра / Фото: Коллаж: Сегодня

Кому повезет с финансами в наступающем Новом году Черного Водяного Тигра? Кто из знаков зодиака станет богаче и зажиточнее, а кому предстоит пережить не лучшие времена с нехваткой денег и долгами, чтобы свести концы с концами? Узнайте в денежном гороскопе на 2022 год.

Финансовый гороскоп на 2022 год Тигра

Финансовый гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака: Овен

Овен (21 марта – 20 апреля) / Фото: Коллаж: Сегодня

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В 2022 году Овнам стоит обратить внимание на совершенно новую для них сферу деятельности – именно она окажется особенно денежной. Но имейте в виду, что Тигр проявит щедрость лишь по отношению к тем представителям знака, кто стремится хорошо зарабатывать и при этом не ленится и не избегает своих непосредственных обязанностей, а работает, как минимум, за двоих.

Финансовый гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака: Телец

Телец (21 апреля – 21 мая) / Фото: Коллаж: Сегодня

В 2022 году Тельцов частенько будет привлекать возможность подозрительно легкого заработка. Тем более что ваши запросы нередко будут выходить за рамки финансовых поступлений в бюджет, что потребует постоянного пополнения. Но не забывайте, что даром ничего не дается . И даже за подарки судьбы потом придется дорого расплачиваться. Почаще прислушивайтесь к интуиции.

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Финансовый гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака: Близнецы

Близнецы (22 мая – 21 июня) / Фото: Коллаж: Сегодня

У Близнецов в 2022 году будут возникать финансовые дыры. При ваших неплохих заработках вас часто будут подстерегать непредвиденные ситуации, требующие расходов . То ли ваша семья терпит бедствие, то ли близкие вам люди просят о помощи – вы поспешите всех поддержать материально. Но не хватайтесь за сомнительные предложения – лучше пересмотрите свой бюджет.

Финансовый гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака: Рак

Рак (22 июня – 22 июля) / Фото: Коллаж: Сегодня

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Если Раки стремятся прилично зарабатывать и безбедно жить в 2022 году, то им следует учиться усердно работать не только руками, но, главным образом, мозгами . Ваше обаяние может преподнести много выгодных предложений, так что задумайтесь, как грамотно распорядиться этими бонусами. Полученные деньги оптимальнее всего вложить в развитие собственного бизнеса.

Финансовый гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака: Лев

Лев (23 июля – 21 августа) / Фото: Коллаж: Сегодня

В денежной сфере у Львов в 2022 году будет все стабильно – к вашему удовольствию и на зависть всем. При этом не стоит ничего менять, потому что, сдвинув хоть какой-то кирпичик в этом финансовом монолите, вы рискуете привести все здание в шаткое состояние. А так все стоит надежно и работает, как положено. Ваши счета приведены в полный порядок и регулярно обогащаются.

Финансовый гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака: Дева

Дева (22 августа – 23 сентября) / Фото: Коллаж: Сегодня

Грядущий 2022 год благотворно повлияет на финансовую сферу Дев. Если вы не привыкли сидеть, сложа руки, то можете рассчитывать на достойную награду за труд, а Тигр проследит, чтобы у деятельных представителей знака так и было. К вам придет обогащение , так что вы сможете позволить себе даже не думать о деньгах. Планируйте бюджет так, чтобы выделить приличную сумму на отдых и развлечения.

Финансовый гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака: Весы

Весы (24 сентября – 23 октября) / Фото: Коллаж: Сегодня

Весы как будто улавливают малейшие колебания настроения символа 2022 года, а потому ваш усердный труд будет неплохо вознагражден. Правда, возможны перебои с финансовыми поступлениями, но они будут непродолжительными. А если вы сумеете расходовать деньги экономно, грамотно и с умом, то даже позволите себе действительно ценные покупки и приобретения.

Финансовый гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака: Скорпион

Скорпион (24 октября – 23 ноября) / Фото: Коллаж: Сегодня

Финансирование собственных проектов у Скорпионов не пройдет даром – уже в 2022 году вы можете рассчитывать на вполне стабильные дивиденды с вложенных ранее средств . По аналогии займитесь долгосрочными проектами и в будущем году, и тогда вы снова будете в выигрыше – а прозорливый Тигр об этом позаботится. Чаще проявляйте щедрость души и не скупитесь на подарки близким.

Финансовый гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака: Стрелец

Стрелец (24 ноября – 22 декабря) / Фото: Коллаж: Сегодня

В 2022 году только активных, деятельных и бесстрашных Стрельцов Тигр всячески будет поддерживать в денежном плане. На вас посыплются интересные предложения с приличными гонорарами , так что вы сможете даже выбирать из всех вариантов наиболее понравившиеся. Полученные средства потратьте с умом и удовольствием – вы и сами знаете, чего бы вам больше всего хотелось.

Финансовый гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака: Козерог

Козерог (23 декабря – 20 января) / Фото: Коллаж: Сегодня

В наступающем 2022 году у Козерогов откроется заманчивая перспектива финансового взлета . Ваш бизнес процветает, и это напрямую отражается на банковских счетах. Не скупитесь на собственное самообразование. Вам не привыкать карабкаться вверх, только не делайте это в ущерб отношениям. Не забывайте о подарках любимым, чтобы хоть частично компенсировать вечную занятость.

Финансовый гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака: Водолей

Водолей (21 января – 19 февраля) / Фото: Коллаж: Сегодня

В финансовой сфере Водолеям предстоит бурный и не всегда спокойный год. Вполне вероятно, что в один период вы будете шиковать, а в другой – искать дополнительные источники пополнения бюджета. Тигр часто будет ставить перед вами непростые задачи и смотреть, как вы с ними справитесь. Но в целом, Водолеи в наступающем году окажутся на достойной финансовой высоте.

Финансовый гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака: Рыбы

Рыбы (20 февраля – 20 марта) / Фото: Коллаж: Сегодня

В 2022 году Рыбы не будут обижены финансами, и Тигр не раз преподнесет приятные бонусы. Так что стабильность и надежность вам обеспечены. У кого-то возможно повышение зарплаты, но за это придется всерьез потрудиться, ведь деньги не платят лишь за красивые глаза. К тому же Рыбам не привыкать грамотно планировать свой бюджет, так что вам хватит и на менее щедрые периоды жизни.

Ранее мы рассказывали, как задобрить Тигра, чтобы Новый год 2022 был удачным и счастливым.