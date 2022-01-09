Гороскоп на 10 января для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня / Фото: Коллаж: Сегодня
Астрологи дали прогноз на 10 января 2022 года. В этот день многим знакам будет сложно устоять перед соблазнами и пагубному влиянию извне.
Гороскоп на 10 января для Овна
Ваша проницательность в этот день выручит в непредвиденных обстоятельствах. Если есть возможность, проведите больше времени на природе. На рабочем месте вы все равно ничего путного не сделаете.
Гороскоп на 10 января для Тельца
Вам следует продемонстрировать себя с наилучшей стороны – поищите именно те стороны, которые можно представить в выгодном свете. Ваши новые знакомства будут интересными и перспективными.
Гороскоп на 10 января для Близнецов
Можете посвятить часть своего времени содержанию, а не оформлению вашей работы. Потому что обертка мало кому будет интересна, гораздо важнее, что прячется под ней и насколько оно полезно.
Гороскоп на 10 января для Рака
Мечтать, конечно, хорошо, но лучше вернуться в реальность. Вас ждет так много накопившихся еще с прошлого года незаконченных дел, что времени на грезы не останется. Не рискуйте без особой надобности.
Гороскоп на 10 января для Льва
Почти весь день вам придется копаться в поступающей информации, если желаете узнать, что и как происходило на самом деле. Это могут быть как повседневные новости, так и интриги внутри коллектива.
Гороскоп на 10 января для Девы
Придется принять вызов, который вам подкинет судьба. Но чтобы справиться с задачей, не занимайтесь своими силами, а привлеките к ее решению как можно больше людей. Вместе будет веселее и проще.
Гороскоп на 10 января для Весов
Будьте внимательны, потому что вы рискуете попасть в неприятную ситуацию, а все из-за того, что будете торопиться действовать, не задумываясь о последствиях. Берегите здоровье и не переохлаждайтесь.
Гороскоп на 10 января для Скорпиона
У вас появится достаточно сил и возможностей, чтобы добиться поставленной цели. Вот только желания заниматься чем-либо будет маловато. Ищите достойную мотивацию, ради которой будете свергать горы.
Гороскоп на 10 января для Стрельца
Чрезмерная симпатия к какому-то человеку может привести к тому, что вы дадите ему слишком много. А он, скорее всего, не оценит такого подарка. Помните, что любое недоразумение можно решить беседой.
Гороскоп на 10 января для Козерога
Не делите события на черное и белое – на самом деле палитра намного богаче и ярче. Просто вы видите все в серых тонах. Если вы планировали какое-то серьезное приобретение – можете реализовать свое желание.
Гороскоп на 10 января для Водолея
Вдохновение может нахлынуть и проявиться совершенно неожиданно. Запишите все свои идеи, потому что вам вряд ли хватит одного дня на их воплощение в жизнь. А вот от начальства стоит держаться подальше.
Гороскоп на 10 января для Рыб
Если не справляетесь с рабочей задачей сами, попросите о помощи у коллег. Любые ошибки, допущенные в этот день, будут явно не в вашу пользу и навредят всему коллективу. Но оптимизм вас не покинет.
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