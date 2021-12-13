Гороскоп на 14 декабря для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня / Фото: Коллаж: Сегодня

Астрологи дали прогноз на 14 декабря 2021 года. Это будет энергетически сильный день, когда эмоции выходят на первый план, но их важно держать под контролем.

Гороскоп на 14 декабря для Овна

Овен (21 марта – 20 апреля) / Фото: Сегодня

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Если вас не устраивает то, как с вами разговаривают, прежде всего измените свое поведение, потому что оно отражает вашу собственную манеру общения. Не сидите без дела – от вас требуется совсем немного усилий.

Гороскоп на 14 декабря для Тельца

Телец (21 апреля – 21 мая) / Фото: Сегодня

Хватит заботиться о благополучии окружающих, пора бы уже и о себе подумать – для этого как раз наступил подходящий момент. Вы смело можете позволить себе делать то, что хочется именно вам, а не то, что кому-то нужно.

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Гороскоп на 14 декабря для Близнецов

Близнецы (22 мая – 21 июня) / Фото: Сегодня

Будьте внимательны к мелочам – они могут сильно отвлекать от продвижения вперед, а также принести ощутимые результаты в будущем. Если кто-то, не послушав вашего совета, попал в неприятность, тут нет вашей вины.

Гороскоп на 14 декабря для Рака

Рак (22 июня – 22 июля) / Фото: Сегодня

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Вы будете желанным гостем в любой компании. Правда, не факт, что такое занятие принесет вам удовольствие. Прежде чем что-то говорить или делать – просчитайте свои ходы и возможные пути к отступлению.

Гороскоп на 14 декабря для Льва

Лев (23 июля – 21 августа) / Фото: Сегодня

Вы сумеете легко и без лишних потерь достичь желаемого. Ваша изобретательность заслужит похвалы руководства, возможно, даже материальной. Только не слишком хвастайтесь своими успехами – завистников хватает.

Гороскоп на 14 декабря для Девы

Дева (22 августа – 23 сентября) / Фото: Сегодня

Этот день не подходит для построения далеко идущих планов. Они, скорее всего, не оправдаются, а время будет потеряно. Гораздо полезнее и продуктивнее будет продвигаться небольшими шажками – зато уверенно.

Гороскоп на 14 декабря для Весов

Весы (24 сентября – 23 октября) / Фото: Сегодня

Эмоции могут взять верх над разумом, и вам будет сложно это остановить. Вам лучше не участвовать в сложных предприятиях. Остерегайтесь техники – если что-то неисправно, лучше обращайтесь к мастеру.

Гороскоп на 14 декабря для Скорпиона

Скорпион (24 октября – 23 ноября) / Фото: Сегодня

Вы слишком критично относитесь к окружающим – они тоже имеют право высказать свое мнение. А вот окончательное решение останется за вами. Направьте свою энергию в рациональное русло и на время отложите личные дела.

Гороскоп на 14 декабря для Стрельца

Стрелец (24 ноября – 22 декабря) / Фото: Сегодня

Вряд ли вы можете в полной мере оценить то, что имеете. А зря: потеряв это, ценность станет очевидна, но безвозвратна. И дело не в материальных вещах или деньгах. Подумайте о духовном.

Гороскоп на 14 декабря для Козерога

Козерог (23 декабря – 20 января) / Фото: Сегодня

Не позволяйте излишней ревности и подозрительности испортить вам жизнь. У вас все неплохо и на работе, и в личной жизни – просто наслаждайтесь. А если вы нашли, кого обворожить, – самое время действовать.

Гороскоп на 14 декабря для Водолея

Водолей (21 января – 19 февраля) / Фото: Сегодня

В вас неожиданно проснется некий дар, о котором вы даже не догадывались. Вы выбрали вполне удачное время для внедрения своих идей – попробуйте их озвучить. Рабочий коллектив будет на вашей стороне.

Гороскоп на 14 декабря для Рыб

Рыбы (20 февраля – 20 марта) / Фото: Сегодня

Звезды советуют избегать общества слишком эмоциональных людей. Для разговора с ними у вас может не хватить ни душевных, ни физических сил. По возможности просто переждите бурю где-нибудь в сторонке.

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