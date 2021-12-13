Гороскоп на 14 декабря для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня / Фото: Коллаж: Сегодня
Астрологи дали прогноз на 14 декабря 2021 года. Это будет энергетически сильный день, когда эмоции выходят на первый план, но их важно держать под контролем.
Гороскоп на 14 декабря для Овна
Если вас не устраивает то, как с вами разговаривают, прежде всего измените свое поведение, потому что оно отражает вашу собственную манеру общения. Не сидите без дела – от вас требуется совсем немного усилий.
Гороскоп на 14 декабря для Тельца
Хватит заботиться о благополучии окружающих, пора бы уже и о себе подумать – для этого как раз наступил подходящий момент. Вы смело можете позволить себе делать то, что хочется именно вам, а не то, что кому-то нужно.
Гороскоп на 14 декабря для Близнецов
Будьте внимательны к мелочам – они могут сильно отвлекать от продвижения вперед, а также принести ощутимые результаты в будущем. Если кто-то, не послушав вашего совета, попал в неприятность, тут нет вашей вины.
Гороскоп на 14 декабря для Рака
Вы будете желанным гостем в любой компании. Правда, не факт, что такое занятие принесет вам удовольствие. Прежде чем что-то говорить или делать – просчитайте свои ходы и возможные пути к отступлению.
Гороскоп на 14 декабря для Льва
Вы сумеете легко и без лишних потерь достичь желаемого. Ваша изобретательность заслужит похвалы руководства, возможно, даже материальной. Только не слишком хвастайтесь своими успехами – завистников хватает.
Гороскоп на 14 декабря для Девы
Этот день не подходит для построения далеко идущих планов. Они, скорее всего, не оправдаются, а время будет потеряно. Гораздо полезнее и продуктивнее будет продвигаться небольшими шажками – зато уверенно.
Гороскоп на 14 декабря для Весов
Эмоции могут взять верх над разумом, и вам будет сложно это остановить. Вам лучше не участвовать в сложных предприятиях. Остерегайтесь техники – если что-то неисправно, лучше обращайтесь к мастеру.
Гороскоп на 14 декабря для Скорпиона
Вы слишком критично относитесь к окружающим – они тоже имеют право высказать свое мнение. А вот окончательное решение останется за вами. Направьте свою энергию в рациональное русло и на время отложите личные дела.
Гороскоп на 14 декабря для Стрельца
Вряд ли вы можете в полной мере оценить то, что имеете. А зря: потеряв это, ценность станет очевидна, но безвозвратна. И дело не в материальных вещах или деньгах. Подумайте о духовном.
Гороскоп на 14 декабря для Козерога
Не позволяйте излишней ревности и подозрительности испортить вам жизнь. У вас все неплохо и на работе, и в личной жизни – просто наслаждайтесь. А если вы нашли, кого обворожить, – самое время действовать.
Гороскоп на 14 декабря для Водолея
В вас неожиданно проснется некий дар, о котором вы даже не догадывались. Вы выбрали вполне удачное время для внедрения своих идей – попробуйте их озвучить. Рабочий коллектив будет на вашей стороне.
Гороскоп на 14 декабря для Рыб
Звезды советуют избегать общества слишком эмоциональных людей. Для разговора с ними у вас может не хватить ни душевных, ни физических сил. По возможности просто переждите бурю где-нибудь в сторонке.
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