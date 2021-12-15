Гороскоп на 16 декабря для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня / Фото: Коллаж: Сегодня

Астрологи дали прогноз на 16 декабря 2021 года. В этот день многим знакам полезно заглянуть внутрь себя и заняться собственными проблемами.

Гороскоп на 16 декабря для Овна

Овен (21 марта – 20 апреля) / Фото: Сегодня

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Вы совершенно не обязаны отвечать на вопросы о личной жизни или работе. Смелее защищайте собственные интересы. Вы слишком часто попадаете в центр событий – может быть, вам хочется побыть наедине с собой?

Гороскоп на 16 декабря для Тельца

Телец (21 апреля – 21 мая) / Фото: Сегодня

Вам желательно строить планы, исходя из собственных потребностей, а не чьей-то прихоти, иначе вы рискуете не добиться нужных вам результатов. Постарайтесь побыстрее забыть информацию, которую случайно узнаете.

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Гороскоп на 16 декабря для Близнецов

Близнецы (22 мая – 21 июня) / Фото: Сегодня

Ваша задача – просто избавиться от всего лишнего. Чем раньше вам удастся распланировать день, тем удачнее для вас он сложится. Отнеситесь с уважением к чужой точке зрения, но останьтесь при своем мнении.

Гороскоп на 16 декабря для Рака

Рак (22 июня – 22 июля) / Фото: Сегодня

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Окружающие будут к вам приветливы. Не думайте, что это надолго, и не ищите ответ, за что вы это заслужили. Постарайтесь воспользоваться моментом и извлечь из него максимум выгоды для своего дела.

Гороскоп на 16 декабря для Льва

Лев (23 июля – 21 августа) / Фото: Сегодня

Когда вас могло что-то испугать? Уход от проблемы не избавит вас от нее, а лишь усугубит и заставит защищаться. Не переживайте, удача будет на вашей стороне, поэтому можете планировать любые переговоры.

Гороскоп на 16 декабря для Девы

Дева (22 августа – 23 сентября) / Фото: Сегодня

Если для обретения душевного комфорта вам нужно чье-то внимание, то вы его добьетесь. Почему бы вам не использовать свои многочисленные таланты? Найдите им достойное применение – вы только выиграете.

Гороскоп на 16 декабря для Весов

Весы (24 сентября – 23 октября) / Фото: Сегодня

Не ждите милости от окружающих, устройте себе праздник самостоятельно, даже если для этого нет особого повода. Не пытайтесь влиять на ход событий, потому что от вас мало что зависит. Займите себя чем-то полезным.

Гороскоп на 16 декабря для Скорпиона

Скорпион (24 октября – 23 ноября) / Фото: Сегодня

Избегайте слишком активных действий. Энергии надолго не хватит, а от невыполненной работы толку будет мало. Берегите силы и не обращайте внимания на тех, кто хочет заставить вас работать против вашей воли.

Гороскоп на 16 декабря для Стрельца

Стрелец (24 ноября – 22 декабря) / Фото: Сегодня

Вы настроены на благородные поступки. Поищите, кому вы могли бы помочь в этот день, и действуйте. Займитесь покупкой подарков, устройте сюрприз для родных. В общем, творите добро людям.

Гороскоп на 16 декабря для Козерога

Козерог (23 декабря – 20 января) / Фото: Сегодня

Посмотрите на возникшую проблему не изнутри, а со стороны. Вы способны привлечь к себе внимание окружающих, а вместе будет гораздо легче решить волнующие вас вопросы во многих сферах жизни.

Гороскоп на 16 декабря для Водолея

Водолей (21 января – 19 февраля) / Фото: Сегодня

Если вам кажется, что ваши принципы только осложняют вам жизнь, значит пришло время их пересмотреть. Ищите более конструктивные связи и более выгодные предложения. Не бойтесь обновления отношений.

Гороскоп на 16 декабря для Рыб

Рыбы (20 февраля – 20 марта) / Фото: Сегодня

Вы слишком переоцениваете свои возможности, а между тем, вашей энергии может хватить ненадолго. Побудьте на людях, получите радость от общения с ближними. У вас даже возможно начало интересного романа.

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