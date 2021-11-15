Гороскоп на 16 ноября для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня / Фото: Коллаж: Сегодня

Астрологи дали прогноз на 16 ноября 2021 года. Наступает период, когда полезно заняться собственными делами, чтобы в дальнейшем они не отвлекали вас от работы.

Гороскоп на 16 ноября для Овна

Овен (21 марта – 20 апреля) / Фото: Сегодня

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Не ищите виновных в ваших неурядицах. Вам необходимо приступить к работе с новыми силами и учесть все негативные факторы. Прислушайтесь к желаниям своего организма. Скорее всего он нуждается в отдыхе.

Гороскоп на 16 ноября для Тельца

Телец (21 апреля – 21 мая) / Фото: Сегодня

Ваша реакция на события настолько непредсказуема, что просчитать последствия будет сложно. Старайтесь меньше общаться с начальством и коллегами. Зато вы сможете достичь полного взаимопонимания с близкими родственниками.

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Гороскоп на 16 ноября для Близнецов

Близнецы (22 мая – 21 июня) / Фото: Сегодня

Ваши спонтанные действия могут показаться окружающим тщательно обдуманными частями хитроумного плана. Если вы неправы – лучше сразу признайте это. Ничего хорошего от своего упрямства вы не получите.

Гороскоп на 16 ноября для Рака

Рак (22 июня – 22 июля) / Фото: Сегодня

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Не стоит надеяться на лояльность окружающих по отношению к вам. Ведь ваше отношение к ним оставляет желать лучшего. Проявите вежливость и постарайтесь не хандрить. В этот день даже возможно начало очередного романа.

Гороскоп на 16 ноября для Льва

Лев (23 июля – 21 августа) / Фото: Сегодня

Ваши чувства будут обострены. Будьте осторожны, предлагая кому-то свою помощь, чтобы не взвалить на себя лишнюю ответственность за чужие поступки. Зато у вас получится поднять свой авторитет в глазах руководства.

Гороскоп на 16 ноября для Девы

Дева (22 августа – 23 сентября) / Фото: Сегодня

Вам просто необходимо вырваться из атмосферы серьезности и постоянных хлопот, стремящихся вас поглотить. На вас обрушится большой объем работы, справиться с которым без строгого плана будет проблематично.

Гороскоп на 16 ноября для Весов

Весы (24 сентября – 23 октября) / Фото: Сегодня

Вы рискуете задавить собеседника своим авторитетным мнением. Он вряд ли сможет вам возразить. Гораздо полезнее будет поискать компромиссное решение, чтобы избежать никому не нужных разногласий.

Гороскоп на 16 ноября для Скорпиона

Скорпион (24 октября – 23 ноября) / Фото: Сегодня

Почему-то в этот день каждый сочтет своим долгом взвалить на вас все свои проблемы. Придется внимательно выслушать и даже дать дельные советы. Будьте готовы к быстрому принятию ответственного решения.

Гороскоп на 16 ноября для Стрельца

Стрелец (24 ноября – 22 декабря) / Фото: Сегодня

Вам нужны кардинальные изменения, причем срочно. Как вариант, можете сменить работу. Вы достойны чего-то более оплачиваемого, чем имеете сейчас. Не отказывайтесь в этот день от помощи окружающих, это неразумно.

Гороскоп на 16 ноября для Козерога

Козерог (23 декабря – 20 января) / Фото: Сегодня

Ваш пессимизм и рассеянность могут помешать не только вам, но и вашим близким. Помните, что так вы понапрасну расходуете нервы. Этот день для вас будет не слишком удачным, а потому его лучше провести в одиночестве.

Гороскоп на 16 ноября для Водолея

Водолей (21 января – 19 февраля) / Фото: Сегодня

Умерьте свои аппетиты. Вам следует брать только самое необходимое, а не то, что подворачивается вам под руку. Отнеситесь внимательно к тому, что вы говорите, потому что рискуете наговорить лишнего.

Гороскоп на 16 ноября для Рыб

Рыбы (20 февраля – 20 марта) / Фото: Сегодня

У вас есть шанс приобрести новых друзей. Будьте открыты в общении – это высоко оценится. Не стоит откладывать важные дела на потом, лучше возьмите себе кого-то в помощники, если сами не управляетесь.

Смотрите видеогороскоп на 2021 год :

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