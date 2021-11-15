Гороскоп на 16 листопада для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на сьогодні / Фото: Колаж: Сьогодні

Астрологи дали прогноз на 16 листопада 2021 року. Настає період, коли корисно зайнятися власними справами, щоби потім вони не відволікали вас від роботи.

Гороскоп на 16 листопада для Овна

Овен (21 березня – 20 квітня) / Фото: Сьогодні

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Не шукайте винних у ваших негараздах. Вам необхідно розпочати роботу з новими силами та врахувати всі негативні фактори. Дослухайтеся до бажань свого організму. Швидше за все він потребує відпочинку.

Гороскоп на 16 листопада для Тельця

Телець (21 квітня – 21 травня) / Фото: Сьогодні

Ваша реакція на події настільки непередбачувана, що прорахувати наслідки буде складно. Намагайтеся менше спілкуватися з начальством та колегами. Проте ви зможете досягти повного порозуміння з близькими родичами.

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Гороскоп на 16 листопада для Близнят

Близнюки (22 травня – 21 червня) / Фото: Сьогодні

Ваші спонтанні дії можуть здатися оточуючим ретельно обдуманими частинами хитромудрого плану. Якщо ви неправі – краще одразу визнайте це. Нічого хорошого від своєї впертості ви не отримаєте.

Гороскоп на 16 листопада для Рака

Рак (22 червня – 22 липня) / Фото: Сьогодні

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Не варто сподіватися на лояльність оточуючих до вас. Адже ваше ставлення до них залишає бажати кращого. Проявіть ввічливість і постарайтеся не нудьгувати. У цей день навіть можливий початок чергового роману.

Гороскоп на 16 листопада для Лева

Лев (23 липня – 21 серпня) / Фото: Сьогодні

Ваші почуття будуть загострені. Будьте обережними, пропонуючи комусь свою допомогу, щоб не звалити на себе зайву відповідальність за чужі вчинки. Натомість вам вдасться підняти свій авторитет в очах керівництва.

Гороскоп на 16 листопада для Діви

Діва (22 серпня – 23 вересня) / Фото: Сьогодні

Вам просто необхідно вирватися з атмосфери серйозності і постійних турбот, що прагнуть вас поглинути. На вас обрушиться великий обсяг роботи, впоратися з яким без плану буде проблематично.

Гороскоп на 16 листопада для Терезів

Терези (24 вересня – 23 жовтня) / Фото: Сьогодні

Ви ризикуєте задавити співрозмовника своєю авторитетною думкою. Він навряд чи зможе вам заперечити. Набагато корисніше буде пошукати компромісне рішення, щоб уникнути нікому не потрібних розбіжностей.

Гороскоп на 16 листопада для Скорпіона

Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада) / Фото: Сьогодні

Чомусь у цей день кожен визнає своїм обов'язком звалити на вас усі свої проблеми. Доведеться уважно вислухати і навіть дати слушні поради. Будьте готові до швидкого ухвалення відповідального рішення.

Гороскоп на 16 листопада для Стрільця

Стрілець (24 листопада – 22 грудня) / Фото: Сьогодні

Вам потрібні кардинальні зміни, причому терміново. Як варіант, можете змінити роботу. Ви гідні чогось більш оплачуваного, ніж зараз. Не відмовляйтеся цього дня від допомоги оточуючих, це нерозумно.

Гороскоп на 16 листопада для Козорога

Козеріг (23 грудня – 20 січня) / Фото: Сьогодні

Ваш песимізм і неуважність можуть завадити не лише вам, а й вашим близьким. Пам'ятайте, що так ви даремно витрачаєте нерви. Цей день для вас буде не дуже вдалим, тому його краще провести на самоті.

Гороскоп на 16 листопада для Водолія

Водолій (21 січня – 19 лютого) / Фото: Сьогодні

Стримайте свої апетити. Вам слід брати тільки найнеобхідніше, а не те, що підвертається вам під руку. Поставтеся уважно до того, що ви кажете, бо ризикуєте наговорити зайвого.

Гороскоп на 16 листопада для Риб

Риби (20 лютого – 20 березня) / Фото: Сьогодні

Ви маєте шанс придбати нових друзів. Будьте відкриті у спілкуванні – це високо оціниться. Не варто відкладати важливі справи на потім, краще візьміть собі когось у помічники, якщо самі не справляєтеся.

Дивіться відеогороскоп на 2021 рік :

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