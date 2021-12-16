Гороскоп на 17 декабря для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня / Фото: Коллаж: Сегодня

Астрологи дали прогноз на 17 декабря 2021 года. Вас ждет очень удачный день, когда все задуманное получается, а многие желания сбываются.

Гороскоп на 17 декабря для Овна

Овен (21 марта – 20 апреля) / Фото: Сегодня

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Кто-то может заподозрить вас в желании показать себя с лучшей стороны. Избегайте насмешников, идите уверенно по выбранному пути. Постарайтесь меньше хвастаться – от этого зависит ваш карьерный рост.

Гороскоп на 17 декабря для Тельца

Телец (21 апреля – 21 мая) / Фото: Сегодня

Вам не стоит ввязываться в споры и идти на поводу у коллег, лучше думайте своей головой. Так вы сможете избежать неприятностей, а люди останутся к вам благосклонны. В противном случае придет взаимное непонимание.

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Гороскоп на 17 декабря для Близнецов

Близнецы (22 мая – 21 июня) / Фото: Сегодня

Этот день принесет вам удовольствие от собственных трудов. На такой позитивной волне можно входить в выходные. Самое время подумать о подарках на предстоящие праздники для родных и близких людей.

Гороскоп на 17 декабря для Рака

Рак (22 июня – 22 июля) / Фото: Сегодня

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Прислушайтесь к чужому мнению, но действуйте только после детального анализа советов и собственных мыслей. Третьего не дано: вы либо выиграете, либо проиграете. А постоять в стороне у вас не получится.

Гороскоп на 17 декабря для Льва

Лев (23 июля – 21 августа) / Фото: Сегодня

Что-то давно забытое даст о себе знать – это в равной степени может быть и вещь, и отношения с человеком. Времени на раздумья у вас не будет, и принимать решение придется в последний момент.

Гороскоп на 17 декабря для Девы

Дева (22 августа – 23 сентября) / Фото: Сегодня

Если хотите добиться своего, действуйте не спеша, обдумывая каждый шаг. В противном случае вы лишь наживете врагов. Вы не слишком-то уверенны в себе, а ведь для этого нет никаких оснований.

Гороскоп на 17 декабря для Весов

Весы (24 сентября – 23 октября) / Фото: Сегодня

Ваши идеи, на первый взгляд, могут показаться странными, но одну из них стоит реализовать, потому что она обещает быть прибыльной. Если вы не сможете полностью погрузиться в работу – отложите ее на пару дней.

Гороскоп на 17 декабря для Скорпиона

Скорпион (24 октября – 23 ноября) / Фото: Сегодня

Последний рабочий день недели, увы, не предназначен для отдыха, так что используйте его по назначению. Вам придется поддерживать достаточно сложный разговор. Будьте готовы, чтобы не попасть в неловкое положение.

Гороскоп на 17 декабря для Стрельца

Стрелец (24 ноября – 22 декабря) / Фото: Сегодня

Вам придется доказывать коллегам свою правоту. Если у вас получится их убедить, то в ближайшее время вас ожидает карьерный рост. Настройтесь на то, что принимать важные решения нужно быстро.

Гороскоп на 17 декабря для Козерога

Козерог (23 декабря – 20 января) / Фото: Сегодня

Будьте честны, прежде всего, в оценке собственных человеческих качеств и возможностей. Это поможет решить несколько важных дел. То, что вы сумеете получить, возможно, останется с вами на всю жизнь.

Гороскоп на 17 декабря для Водолея

Водолей (21 января – 19 февраля) / Фото: Сегодня

Перед принятием окончательного решения взвесьте все "за" и "против". Лучше десять раз переспросить, чем сделать что-то неправильно. Не нужно давать повода для ревности любимому человеку.

Гороскоп на 17 декабря для Рыб

Рыбы (20 февраля – 20 марта) / Фото: Сегодня

В этот день вам придется полагаться только на себя. Самостоятельно разобраться в ситуации будет гораздо проще, чем искать помощи на стороне. Не нужно откладывать решение на завтра – вы рискуете упустить момент.

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