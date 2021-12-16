Гороскоп на 17 декабря для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня / Фото: Коллаж: Сегодня
Астрологи дали прогноз на 17 декабря 2021 года. Вас ждет очень удачный день, когда все задуманное получается, а многие желания сбываются.
Гороскоп на 17 декабря для Овна
Кто-то может заподозрить вас в желании показать себя с лучшей стороны. Избегайте насмешников, идите уверенно по выбранному пути. Постарайтесь меньше хвастаться – от этого зависит ваш карьерный рост.
Гороскоп на 17 декабря для Тельца
Вам не стоит ввязываться в споры и идти на поводу у коллег, лучше думайте своей головой. Так вы сможете избежать неприятностей, а люди останутся к вам благосклонны. В противном случае придет взаимное непонимание.
Гороскоп на 17 декабря для Близнецов
Этот день принесет вам удовольствие от собственных трудов. На такой позитивной волне можно входить в выходные. Самое время подумать о подарках на предстоящие праздники для родных и близких людей.
Гороскоп на 17 декабря для Рака
Прислушайтесь к чужому мнению, но действуйте только после детального анализа советов и собственных мыслей. Третьего не дано: вы либо выиграете, либо проиграете. А постоять в стороне у вас не получится.
Гороскоп на 17 декабря для Льва
Что-то давно забытое даст о себе знать – это в равной степени может быть и вещь, и отношения с человеком. Времени на раздумья у вас не будет, и принимать решение придется в последний момент.
Гороскоп на 17 декабря для Девы
Если хотите добиться своего, действуйте не спеша, обдумывая каждый шаг. В противном случае вы лишь наживете врагов. Вы не слишком-то уверенны в себе, а ведь для этого нет никаких оснований.
Гороскоп на 17 декабря для Весов
Ваши идеи, на первый взгляд, могут показаться странными, но одну из них стоит реализовать, потому что она обещает быть прибыльной. Если вы не сможете полностью погрузиться в работу – отложите ее на пару дней.
Гороскоп на 17 декабря для Скорпиона
Последний рабочий день недели, увы, не предназначен для отдыха, так что используйте его по назначению. Вам придется поддерживать достаточно сложный разговор. Будьте готовы, чтобы не попасть в неловкое положение.
Гороскоп на 17 декабря для Стрельца
Вам придется доказывать коллегам свою правоту. Если у вас получится их убедить, то в ближайшее время вас ожидает карьерный рост. Настройтесь на то, что принимать важные решения нужно быстро.
Гороскоп на 17 декабря для Козерога
Будьте честны, прежде всего, в оценке собственных человеческих качеств и возможностей. Это поможет решить несколько важных дел. То, что вы сумеете получить, возможно, останется с вами на всю жизнь.
Гороскоп на 17 декабря для Водолея
Перед принятием окончательного решения взвесьте все "за" и "против". Лучше десять раз переспросить, чем сделать что-то неправильно. Не нужно давать повода для ревности любимому человеку.
Гороскоп на 17 декабря для Рыб
В этот день вам придется полагаться только на себя. Самостоятельно разобраться в ситуации будет гораздо проще, чем искать помощи на стороне. Не нужно откладывать решение на завтра – вы рискуете упустить момент.
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