Гороскоп на 2 декабря для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня / Фото: Коллаж: Сегодня

Астрологи дали прогноз на 2 декабря 2021 года. Многие знаки зодиака в этот день захотят сделать что-то приятное окружающим, и не удивительно, потому что наступает благоприятный и очищающий период гармонии с собой и окружающим миром.

Гороскоп на 2 декабря для Овна

Овен (21 марта – 20 апреля) / Фото: Сегодня

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По странному стечению обстоятельств окружающие будут верить каждому вашему слову. Постарайтесь не расстраивать их и не говорите ничего лишнего, о чем впоследствии сможете пожалеть.

Гороскоп на 2 декабря для Тельца

Телец (21 апреля – 21 мая) / Фото: Сегодня

На ваших глазах может случиться нечто необычное. Подготовиться к этому сложно, просто не расслабляйтесь. Движущей силой в этот день для вас будут эмоции. Их желательно сдерживать, насколько это возможно.

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Гороскоп на 2 декабря для Близнецов

Близнецы (22 мая – 21 июня) / Фото: Сегодня

Наконец, вы найдете ответ на вопрос, который не дает покоя уже несколько дней. Хотя удовлетворить ваше любопытство будет непросто. Действия будут важнее слов, так что трудитесь, но молча.

Гороскоп на 2 декабря для Рака

Рак (22 июня – 22 июля) / Фото: Сегодня

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За последнее время вы столько всего успели сделать, что явно заслужили поощрение. Сделайте сами себе приятный подарок. У вас будет много советчиков, так что вы не будете знать, куда от них скрыться.

Гороскоп на 2 декабря для Льва

Лев (23 июля – 21 августа) / Фото: Сегодня

Этот день полезно посвятить творчеству. А всю остальную работу отложить до лучших времен, так как вы способны думать только о прекрасном. Не давайте воли эмоциям, а полагайтесь лишь на здравый смысл.

Гороскоп на 2 декабря для Девы

Дева (22 августа – 23 сентября) / Фото: Сегодня

Некоторые очень интересные проекты могут остановиться из-за отсутствия нужных людей. Постарайтесь решить эту задачу в свою пользу. Ваши желания не дадут вам спокойно жить, так что воплощайте их в жизнь.

Гороскоп на 2 декабря для Весов

Весы (24 сентября – 23 октября) / Фото: Сегодня

Чем больший груз ответственности вы на себя берете, тем большее удовольствие в результате получите от своих трудов. Удивительно, но вам с запасом хватит сил довести все задуманное до логического конца.

Гороскоп на 2 декабря для Скорпиона

Скорпион (24 октября – 23 ноября) / Фото: Сегодня

День будет раскрашен яркими цветами, так что постарайтесь провести его в хорошей компании. Но при этом не ввязывайтесь в сомнительные авантюры с родными – вам вряд ли повезет, а риск не будет оправдан.

Гороскоп на 2 декабря для Стрельца

Стрелец (24 ноября – 22 декабря) / Фото: Сегодня

У вас получится на практике проверить аксиому о том, что дарить подарки так же приятно, как и получать. Постарайтесь приготовить сюрприз любимым людям. Не испытывайте судьбу и терпение окружающих.

Гороскоп на 2 декабря для Козерога

Козерог (23 декабря – 20 января) / Фото: Сегодня

Если у вас есть необходимость кого-то очаровать – этот день отлично подходит. Включите свое природное обаяние и действуйте. Вам придет известие от людей, о которых вы уже давно не думали и не вспоминали.

Гороскоп на 2 декабря для Водолея

Водолей (21 января – 19 февраля) / Фото: Сегодня

К концу дня некоторые вещи или события могут показаться вам странными. На самом деле вы просто устали и нуждаетесь в хорошем отдыхе. Иногда полезно просто не реагировать на внешние раздражители.

Гороскоп на 2 декабря для Рыб

Рыбы (20 февраля – 20 марта) / Фото: Сегодня

Не игнорируйте общепринятые правила. Возможно иногда они и мешают вам жить так, как вам хочется, но в этот день послужат защитой. За вашей работой пристально наблюдают – постарайтесь быть ответственнее.

Ранее мы публиковали любовный гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака.