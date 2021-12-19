Гороскоп на 20 декабря для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня / Фото: Коллаж: Сегодня
Астрологи дали прогноз на 20 декабря 2021 года. Наступает день внутренней свободы , когда желания кажутся вполне досягаемыми – стоит только озвучить их и протянуть руку.
Гороскоп на 20 декабря для Овна
Ваша рассеянность может стать причиной неприятностей. Несмотря на то, что в центре внимания будете вы, окружающие останутся довольны – хотя это не совсем типичное поведение и реакция в такой ситуации.
Гороскоп на 20 декабря для Тельца
Не можете справиться с возникшими затруднениями самостоятельно – обратитесь к более компетентным людям. Иначе рискуете все испортить, а переделывать будет уже некогда. Пора включить режим экономии.
Гороскоп на 20 декабря для Близнецов
Вам стоит мобилизовать свои энергетические ресурсы – тогда вы сможете свернуть горы, попавшиеся на вашем пути. Вот и займитесь делами, не сидите сложа руки. Сейчас не время для расслабления и отдыха.
Гороскоп на 20 декабря для Рака
Не пытайтесь что-то скрывать от окружающих – это станет всеобщим достоянием. Прежде чем отправиться на тайное свидание, помните, что велика вероятность встретить знакомых в самых неожиданных местах.
Гороскоп на 20 декабря для Льва
Не позволяйте себе попасть под влияние первой попавшейся идеи – она не стоит вашего внимания, тем более в таком объеме. Придумывайте свои проекты, проявляйте инициативу – у вас есть шанс реализовать себя.
Гороскоп на 20 декабря для Девы
Несмотря на то, что вас ожидает большой фронт работ, заниматься ничем не хочется. Возможно, вам даже удастся начать что-то делать, но вот довести начатое до логического завершения вам помешает лень.
Гороскоп на 20 декабря для Весов
Будьте готовы к тому, что вам придется работать за двоих, да к тому же еще и заниматься решением чужих проблем. Это сугубо ваша инициатива, но вам за нее будут благодарны. А вот отдыхать будет некогда.
Гороскоп на 20 декабря для Скорпиона
Вас необоснованно могут обвинить в распространении информации или даже сплетен, о которых вы никогда и не слышали. Придется активно защищаться, тем более, что у вас есть для этого все аргументы.
Гороскоп на 20 декабря для Стрельца
Хранить секреты у вас не получится, даже не пытайтесь. Поэтому будьте искренни, прежде всего перед самими собой. Дайте понять собеседнику, что не настроены на таинственность – пусть ищут себе другие кандидатуры.
Гороскоп на 20 декабря для Козерога
Одного желания работать будет мало. Вам еще предстоит выстоять перед натиском коллег, которые так и норовят отвлечь на какие-то посторонние темы. Не отмахивайтесь от сигналов организма, чтобы не заболеть.
Гороскоп на 20 декабря для Водолея
Хотите узнать, кому из близких вы наиболее дороги? Этот день в полной мере покажет, кто и как к вам относится. Наберитесь терпения и подождите. Не скупитесь на исполнение своих желаний – вы это заслужили.
Гороскоп на 20 декабря для Рыб
Небольшой перерыв в работе вам не помешает. Можете в это время обдумать дальнейшую стратегию поведения, но не затягивайте с решением. Близкие предложат интересную мысль – вам стоит ее обдумать.
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