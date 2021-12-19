Гороскоп на 20 декабря для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня / Фото: Коллаж: Сегодня

Астрологи дали прогноз на 20 декабря 2021 года. Наступает день внутренней свободы , когда желания кажутся вполне досягаемыми – стоит только озвучить их и протянуть руку.

Гороскоп на 20 декабря для Овна

Овен (21 марта – 20 апреля) / Фото: Сегодня

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Ваша рассеянность может стать причиной неприятностей. Несмотря на то, что в центре внимания будете вы, окружающие останутся довольны – хотя это не совсем типичное поведение и реакция в такой ситуации.

Гороскоп на 20 декабря для Тельца

Телец (21 апреля – 21 мая) / Фото: Сегодня

Не можете справиться с возникшими затруднениями самостоятельно – обратитесь к более компетентным людям. Иначе рискуете все испортить, а переделывать будет уже некогда. Пора включить режим экономии.

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Гороскоп на 20 декабря для Близнецов

Близнецы (22 мая – 21 июня) / Фото: Сегодня

Вам стоит мобилизовать свои энергетические ресурсы – тогда вы сможете свернуть горы, попавшиеся на вашем пути. Вот и займитесь делами, не сидите сложа руки. Сейчас не время для расслабления и отдыха.

Гороскоп на 20 декабря для Рака

Рак (22 июня – 22 июля) / Фото: Сегодня

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Не пытайтесь что-то скрывать от окружающих – это станет всеобщим достоянием. Прежде чем отправиться на тайное свидание, помните, что велика вероятность встретить знакомых в самых неожиданных местах.

Гороскоп на 20 декабря для Льва

Лев (23 июля – 21 августа) / Фото: Сегодня

Не позволяйте себе попасть под влияние первой попавшейся идеи – она не стоит вашего внимания, тем более в таком объеме. Придумывайте свои проекты, проявляйте инициативу – у вас есть шанс реализовать себя.

Гороскоп на 20 декабря для Девы

Дева (22 августа – 23 сентября) / Фото: Сегодня

Несмотря на то, что вас ожидает большой фронт работ, заниматься ничем не хочется. Возможно, вам даже удастся начать что-то делать, но вот довести начатое до логического завершения вам помешает лень.

Гороскоп на 20 декабря для Весов

Весы (24 сентября – 23 октября) / Фото: Сегодня

Будьте готовы к тому, что вам придется работать за двоих, да к тому же еще и заниматься решением чужих проблем. Это сугубо ваша инициатива, но вам за нее будут благодарны. А вот отдыхать будет некогда.

Гороскоп на 20 декабря для Скорпиона

Скорпион (24 октября – 23 ноября) / Фото: Сегодня

Вас необоснованно могут обвинить в распространении информации или даже сплетен, о которых вы никогда и не слышали. Придется активно защищаться, тем более, что у вас есть для этого все аргументы.

Гороскоп на 20 декабря для Стрельца

Стрелец (24 ноября – 22 декабря) / Фото: Сегодня

Хранить секреты у вас не получится, даже не пытайтесь. Поэтому будьте искренни, прежде всего перед самими собой. Дайте понять собеседнику, что не настроены на таинственность – пусть ищут себе другие кандидатуры.

Гороскоп на 20 декабря для Козерога

Козерог (23 декабря – 20 января) / Фото: Сегодня

Одного желания работать будет мало. Вам еще предстоит выстоять перед натиском коллег, которые так и норовят отвлечь на какие-то посторонние темы. Не отмахивайтесь от сигналов организма, чтобы не заболеть.

Гороскоп на 20 декабря для Водолея

Водолей (21 января – 19 февраля) / Фото: Сегодня

Хотите узнать, кому из близких вы наиболее дороги? Этот день в полной мере покажет, кто и как к вам относится. Наберитесь терпения и подождите. Не скупитесь на исполнение своих желаний – вы это заслужили.

Гороскоп на 20 декабря для Рыб

Рыбы (20 февраля – 20 марта) / Фото: Сегодня

Небольшой перерыв в работе вам не помешает. Можете в это время обдумать дальнейшую стратегию поведения, но не затягивайте с решением. Близкие предложат интересную мысль – вам стоит ее обдумать.

Ранее мы публиковали любовный гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака.