Лев / Фото: Коллаж: Сегодня

Что ждет представителей знака Лев в год Черного Водяного Тигра? Где нужно поосторожничать, когда можно расслабиться, с кем заводить знакомства и поддерживать отношения, а в какой сфере жизни вам не стоит бояться перемен? Насколько финансово успешным, позитивным и любвеобильным будет 2022 год? Читайте подробный гороскоп на 2022 год для знака зодиака Лев.

Гороскоп на 2022 год для знака Лев: работа и карьера

Львам в кошачий год Тигра противопоказаны любые изменения в сфере работы и бизнеса. У вас и так все функционирует надежно, стабильно и слаженно, а потому ничего не нужно рушить и сдвигать с места. Ведь лучшее, как известно – враг хорошего. Не забывайте контролировать рабочий процесс и вовремя собирать дивиденды – вы это заслужили предыдущими годами усилий.

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Гороскоп на 2022 год для знака Лев: деньги и финансы

В денежной сфере у Львов в 2022 году будет все стабильно – к вашему удовольствию и на зависть окружающим. При этом в этом финансовом монолите не стоит ничего менять и перестраивать, иначе вы рискуете привести всю конструкцию в шаткое состояние. А так все работает надежно, ваши счета приведены в полный порядок и регулярно обогащаются – просто грех жаловаться.

Гороскоп на 2022 год для знака Лев: любовь и отношения

Львы в год Черного Тигра обретут спокойствие и умиротворенность в самой романтической сфере. У вас не предвидится серьезных перемен в личной жизни. Однако и вас, и вашу половинку это вполне устраивает, на любовные подвиги, а тем более стремные приключения вас особо и не тянет. Зато одиноким Львам, наконец-то, улыбнется удача – ждите приятных перемен в личной жизни.

Гороскоп на 2022 год для знака Лев: здоровье и питание

В 2022 году здоровье Львов будет в полном порядке , и вас даже потянет на эксперименты с изучением, к примеру, восточной философии или йоги. То же касается и здоровой пищи. Многие Львы, как ни странно, захотят испытать на себе действие вегетарианства, а кто-то, возможно, начнет поститься, согласно православным традициям, хотя раньше не планировал этого делать.

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Гороскоп на 2022 год для знака Лев: отдых и путешествия

Чтобы хоть как-то разнообразить свою скучную жизнь в 2022 году, Львам будет полезно организовать продолжительный и незабываемый отдых . Причем, сделайте это совместно с семьей – планы, маршруты, суета, подготовки, поездки. Куда вы мечтали отправиться? В год Тигра вашим желаниям суждено осуществиться, просто будьте смелее и проявите инициативу.

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