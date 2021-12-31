Рыбы / Фото: Коллаж: Сегодня

Близится новый год 2022, хозяином которого будет Черный Водяной Тигр. Каким образом восточный символ года повлияет на жизнь Рыб? Чего ждать представителям этого знака в главных сферах жизни – работе и отдыхе, любви и здоровье, финансах и карьере? Читайте подробный гороскоп на 2022 год для знака зодиака Рыбы .

Гороскоп на 2022 год для знака Рыбы: работа и карьера

Чтобы получить приятные бонусы от Тигра , Рыбам в 2022 году придется всерьез потрудиться. Но обижены вы не будете ни деньгами, ни увлекательным занятием. Особенно в выигрыше окажутся те представители знака, у которых уже налажен совместный бизнес с проверенными партнерами. Не стоит ничего кардинально менять в этой сфере – вы самостоятельны и твердо стоите на своих ногах.

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Гороскоп на 2022 год для знака Рыбы: деньги и финансы

В 2022 году Рыбы не будут испытывать финансовых затруднений, Тигр об этом позаботится. Так что стабильность и надежность вам обеспечены. У кого-то возможно повышение зарплаты, но за это придется всерьез потрудиться, ведь деньги не платят лишь за красивые глаза. К тому же Рыбам не привыкать грамотно планировать свой бюджет , так что вам хватит и на менее щедрые периоды жизни.

Гороскоп на 2022 год для знака Рыбы: любовь и отношения

Рыбы в год Черного Тигра могут, наконец-то, расслабиться и пребывать в волнах блаженства, просто как в сказке. Ваши отношения – это ваш надежный тыл и поддержка в горе и радости. А если вы в 2022 году спланируете совместный отдых с любимым человеком – он будет просто незабываемым и всколыхнет прежние чувства с новой силой. Но вот у одиноких Рыб перемен пока не происходит.

Гороскоп на 2022 год для знака Рыбы: здоровье и питание

В год Тигра для организма Рыб будет полезно практиковать закаливание . Начинать лучше в теплое время года, постепенно подготавливая себя к холодам. Но не форсируйте события, здесь важна дозированность, так же, как и в питании. Попробовав какую-то диету, не стоит фанатично сидеть на ней полгода, иначе добиваясь стройности и красоты, вы заработаете проблемы с пищеварением.

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Гороскоп на 2022 год для знака Рыбы: отдых и путешествия

Год Тигра готовит для Рыб немало впечатлений и ощущений, в основном – позитивных. Но во всем калейдоскопе ярких событий не забывайте давать организму качественный отдых, чтобы в самый непредвиденный момент он вас не подвел. На отпуск в 2022 году постарайтесь спланировать совместный отдых, к примеру, на море – он будет незабываемым для вас двоих .

Ранее мы рассказывали, как задобрить Тигра, чтобы Новый год 2022 был удачным и счастливым.