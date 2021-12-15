Телец / Фото: Коллаж: Сегодня

Что готовит гороскоп на 2022 год представителям знака Телец ? Насколько позитивным будет прогноз на наступающий Новый год во всех сферах жизни – работе, финансах, здоровье, отдыхе, личных отношениях? Где Черный Водяной Тигр может устроить засаду и наказать за какие-то огрехи, а где наградит за усердие и трудолюбие? Читайте подробный гороскоп на 2022 год для знака зодиака Телец.

Гороскоп на 2022 год для знака Телец: работа и карьера

Трудолюбивому и упорному Тельцу не привыкать пахать за двоих , но в 2022 году Тигр может не единожды попытаться соблазнить вас сомнительными предложениями. Они будут не долгосрочными и несущественными, но вам не стоит терять бдительность, чтобы не впутаться в неприятности. Выбирайте – рисковать, чтобы шиковать, или же довольствоваться малым, зато надежным.

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Гороскоп на 2022 год для знака Телец: деньги и финансы

В год Тигра у Тельцов нередко будет возникать возможность подозрительно легкого заработка. Да и ваши запросы будут выходить за рамки денежных поступлений в семейный бюджет, что потребует постоянного пополнения. Но не забывайте, что даром ничего не дается . И даже за подарки судьбы потом придется дорого расплачиваться. Прислушивайтесь к интуиции.

Гороскоп на 2022 год для знака Телец: любовь и отношения

Год Тигра – непростой период для налаживания личной жизни у Тельца. Хищный символ года любит представителя копытных лишь в одном смысле – как собственную жертву. А потому в 2022 году вам постоянно придется доказывать свою состоятельность , прикладывать усилия и все время отвоевывать и отстаивать свои позиции главы семьи и лидера, даже в любовной сфере.

Гороскоп на 2022 год для знака Телец: здоровье и питание

Серьезных проблем со здоровьем не предвидится. Но если Тельцы в 2022 году будут чувствовать недомогание, в первую очередь стоит пересмотреть свое питание . Хищный Тигр советует сделать акцент именно на этом. Из-за особенностей вашей кухни могут начаться проблемы – от сбоев пищеварительной системы до лишнего жирка на талии, который захочется поскорее убрать.

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Гороскоп на 2022 год для знака Телец: отдых и путешествия

Представителям знака Телец в наступающем 2022 году будет сложно усидеть на одном месте . Если вас тянет на авантюры и приключения, не ограничивайте себя. У вас появится завидная легкость на подъем, которая заразит окружающих – и компания для увлекательного путешествия уже готова. От поездок берите максимум впечатлений, полезной информации и новых сведений.

Ранее мы рассказывали, как задобрить Тигра, чтобы Новый год 2022 был удачным и счастливым.