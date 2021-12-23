Гороскоп на 24 декабря для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня / Фото: Коллаж: Сегодня

Астрологи дали прогноз на 24 декабря 2021 года. Наступает активный день, когда будут востребованы такие качества, как смелость, отвага, рискованность и авантюризм.

Гороскоп на 24 декабря для Овна

Овен (21 марта – 20 апреля) / Фото: Сегодня

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Нужно напрячься в конце рабочей недели, чтобы все успеть. А в отношениях будьте проще. Вы немного неожиданно проявляете свой интерес, а потому объект вашей заинтересованности пребывает в легком шоке.

Гороскоп на 24 декабря для Тельца

Телец (21 апреля – 21 мая) / Фото: Сегодня

Даже если вы, наконец, получили некоторую власть над людьми, это не дает вам право забывать и об ответственности за их судьбы. Вам не пойдут наперекор, если вы будете придерживаться принципов справедливости.

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Гороскоп на 24 декабря для Близнецов

Близнецы (22 мая – 21 июня) / Фото: Сегодня

Ведите себя аккуратнее со временем и не тратьте его по пустякам. Оно бесценно, особенно в этот день. Если вы сумеете правильно распланировать будущее, то ваши желания и стремления осуществятся.

Гороскоп на 24 декабря для Рака

Рак (22 июня – 22 июля) / Фото: Сегодня

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Постарайтесь включить логику и сохранять спокойствие, даже если это будет не так легко, как хотелось бы. Шквал чьих-то эмоций, который обрушится на вас в этот день, способен сбить вас и с ног, и с толку.

Гороскоп на 24 декабря для Льва

Лев (23 июля – 21 августа) / Фото: Сегодня

Найдите время для романтического свидания, и тогда вы и ваш любимый человек запомните его надолго. А воспоминания согреют душу и придадут сил на активные действия во всех остальных сферах жизни.

Гороскоп на 24 декабря для Девы

Дева (22 августа – 23 сентября) / Фото: Сегодня

В целом, вас ждет позитивный день в конце недели. Можете действовать лишь в собственных интересах. Не потому, что иногда надо позаботиться и о себе, а просто никто не будет нуждаться в вашей помощи.

Гороскоп на 24 декабря для Весов

Весы (24 сентября – 23 октября) / Фото: Сегодня

Прежде чем делать шаг и приниматься за решение очередного неотложного вопроса, загляните в свой кошелек. Он подскажет вам правильный ответ и немного отрезвит накануне выходных и праздничных дней.

Гороскоп на 24 декабря для Скорпиона

Скорпион (24 октября – 23 ноября) / Фото: Сегодня

Это день исполнения заветных желаний, только для этого важно правильно их сформулировать. Просчитайте возможные последствия своих действий, чтобы не допустить ошибок. И не обещайте близким ничего лишнего.

Гороскоп на 24 декабря для Стрельца

Стрелец (24 ноября – 22 декабря) / Фото: Сегодня

Все, что будет происходить с вами в этот день, стоит внимательно проконтролировать и осмыслить. В ближайшее время вам пригодится этот опыт. Постарайтесь не переохлаждаться и поберегите свое здоровье.

Гороскоп на 24 декабря для Козерога

Козерог (23 декабря – 20 января) / Фото: Сегодня

Вас ожидает прекрасный день. Можете напрягаться не на полную силу, не обращать особого внимания на новости и даже найти время, чтобы хоть немного расслабиться. Вы останетесь довольны собой.

Гороскоп на 24 декабря для Водолея

Водолей (21 января – 19 февраля) / Фото: Сегодня

Вам явно мало существующего вокруг вас пространства. Видимо, вы выросли из каких-то ситуаций. И сейчас вы пребываете в раздумьях перед серьезными переменами. Выбор за вами, советы вам не помогут.

Гороскоп на 24 декабря для Рыб

Рыбы (20 февраля – 20 марта) / Фото: Сегодня

В этот день полученную информацию вы способны превратить в хорошие и полезные для себя новости. У вас все получится, просто будьте увереннее в своих силах. Тем более что на пороге маячат выходные.

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