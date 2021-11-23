Гороскоп на 24 ноября для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня / Фото: Коллаж: Сегодня

Астрологи дали прогноз на 24 ноября 2021 года. Вас ждет активный и предприимчивый день, когда будут оправданы смелость, отвага и разумная рискованность.

Гороскоп на 24 ноября для Овна

Овен (21 марта – 20 апреля) / Фото: Сегодня

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Попробуйте оговорить с руководством график работы. Вы слишком много сил отдаете работе, а на семью времени не остается. А вот с незнакомцами общаться не следует. Велики шансы, что вас кто-то попытается обидеть.

Гороскоп на 24 ноября для Тельца

Телец (21 апреля – 21 мая) / Фото: Сегодня

Никаких крупных задач не предвидится, зато количество мелких будет зашкаливать. Так что день будет достаточно сложным и утомительным. Вам пора сосредоточиться, тогда работа пойдет намного веселее.

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Гороскоп на 24 ноября для Близнецов

Близнецы (22 мая – 21 июня) / Фото: Сегодня

Ожидайте, не торопитесь и не пытайтесь строить воздушные замки. Ситуация скоро изменится, и тогда вам придется все придумывать заново. Но ускорить события не получится. Присмотритесь к новым людям в этот день.

Гороскоп на 24 ноября для Рака

Рак (22 июня – 22 июля) / Фото: Сегодня

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В командной игре самое главное – взаимодействие между игроками. Попробуйте добиться чего-то подобного в отношениях с коллегами. Следуйте своей интуиции, а на советы других не реагируйте – они будут ошибочны.

Гороскоп на 24 ноября для Льва

Лев (23 июля – 21 августа) / Фото: Сегодня

Каждый человек имеет право на ошибку. Поэтому не нужно критиковать оступившегося и напоминать ему, что вы предупреждали о последствиях. Чем меньше вас будет слышно, тем спокойнее пройдет этот день.

Гороскоп на 24 ноября для Девы

Дева (22 августа – 23 сентября) / Фото: Сегодня

Если вам кажется, что до исполнения желаний остается всего ничего, то это не повод сидеть сложа руки – время потеряете зря. Обратите внимание на новые предложения, которые вы получите в этот день.

Гороскоп на 24 ноября для Весов

Весы (24 сентября – 23 октября) / Фото: Сегодня

Вы можете повлиять на то, как сложатся события в ближайшие несколько дней. Но не стоит опускать руки и плыть по течению. Обратите внимание на состояние здоровья – его нельзя игнорировать и отмахиваться.

Гороскоп на 24 ноября для Скорпиона

Скорпион (24 октября – 24 ноября) / Фото: Сегодня

Как бы вы ни старались, переделать всю работу не получится. Если чувствуете, что не успеваете – привлекайте к труду коллектив. Только не стоит паниковать и эмоционировать – ничего, кроме вреда, это вам не даст.

Гороскоп на 24 ноября для Стрельца

Стрелец (24 ноября – 22 декабря) / Фото: Сегодня

Незаконченных дел всегда хватает, но в этот день вам лучше начать что-нибудь новое. Хотя ваша инициатива может вызвать негативную реакцию близких. Старайтесь выбрать лучшее из предложенного – вы это заслужили.

Гороскоп на 24 ноября для Козерога

Козерог (23 декабря – 20 января) / Фото: Сегодня

Близкие давно ждут, когда вы привлечете их к какому-нибудь делу. Настал подходящий момент для того, чтобы воплотить их желания. Ваши цели совпадают, и это порадует всех. Так что день принесет позитивные эмоции.

Гороскоп на 24 ноября для Водолея

Водолей (21 января – 19 февраля) / Фото: Сегодня

Если в вас появилось желание пообщаться, то говорите на нейтральные темы. Ваши шутки и замечания могут быть неверно истолкованы. Ваш риск будет оправдан, главное, чтобы он не вошел в привычку.

Гороскоп на 24 ноября для Рыб

Рыбы (20 февраля – 20 марта) / Фото: Сегодня

Не стоит винить окружающих в своих неудачах. Пора искать выход из данной ситуации. Откройте двери для новых возможностей – и тогда они обязательно придут, а в вашей жизни наступит длинная белая полоса.

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