Гороскоп на 25 декабря для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня / Фото: Коллаж: Сегодня

Астрологи дали прогноз на 25 декабря 2021 года. Этот день будет наполнен мудростью и стремлением к новым знаниям – не упустите такую возможность.

Гороскоп на 25 декабря для Овна

Овен (21 марта – 20 апреля) / Фото: Сегодня

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Этот день вполне можно назвать успешным. Только не отвлекайтесь на несущественные мелочи, которые могут отнять внимание и даже расстроить. Главное-то – взаимоотношения и полная гармония с миром.

Гороскоп на 25 декабря для Тельца

Телец (21 апреля – 21 мая) / Фото: Сегодня

Будьте спокойны и рассудительны. Не принимайте решений, полагаясь исключительно на эмоции. Положитесь на голос разума, причем не только своего, но еще спросите совета у друзей – они плохого не пожелают.

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Гороскоп на 25 декабря для Близнецов

Близнецы (22 мая – 21 июня) / Фото: Сегодня

Хотеть всего и сразу, конечно, можно. Но получить это, сами понимаете, нереально. Выберите приоритетные желания и загадайте именно их. Не забывайте, что вы тоже можете исполнить чью-то мечту.

Гороскоп на 25 декабря для Рака

Рак (22 июня – 22 июля) / Фото: Сегодня

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Вы сможете влиять на жизнь окружающих. Поэтому будьте максимально внимательны и осторожны, чтобы не наломать дров. Прежде чем решать за других, спросите – нужна ли им ваша инициатива.

Гороскоп на 25 декабря для Льва

Лев (23 июля – 21 августа) / Фото: Сегодня

Прекрасный день для построения всевозможных планов, особенно далеко идущих. Вообще в вашей руке будет органично смотреться пульт управления – то ли от телевизора, то ли от корабля семейной жизни.

Гороскоп на 25 декабря для Девы

Дева (22 августа – 23 сентября) / Фото: Сегодня

Удача будет на вашей стороне. Этот день вполне может быть запоминающимся, если вы сами не пожелаете его испортить какой-нибудь выходкой. Главное – вы сможете отдохнуть и восстановить утраченные силы.

Гороскоп на 25 декабря для Весов

Весы (24 сентября – 23 октября) / Фото: Сегодня

Чтобы получить внятный ответ, нужно грамотно сформулировать вопрос. Вот этим и займитесь, раз уж вы так любопытны. Только не отвлекайте своими умозаключениями окружающих – они тоже имеют право на отдых.

Гороскоп на 25 декабря для Скорпиона

Скорпион (24 октября – 23 ноября) / Фото: Сегодня

Поддавшись обстоятельствам, вы рискуете усложнить жизнь себе и близким. Ничего плохого с вами не произойдет, но день может пойти совершенно не по тому плану, который вы с семьей себе нарисовали.

Гороскоп на 25 декабря для Стрельца

Стрелец (24 ноября – 22 декабря) / Фото: Сегодня

Друзья будут рады встрече с вами – так что организуйте повод для этого. Но не вмешивайтесь в чужие проблемы, даже действуя из лучших побуждений. Не разобравшись, вы можете сделать что-то не то.

Гороскоп на 25 декабря для Козерога

Козерог (23 декабря – 20 января) / Фото: Сегодня

Вы так долго пытались создать комфортные для себя условия – не разрушайте их. Прислушивайтесь и с уважением отнеситесь к чужому мнению. Тогда и вам никто не будет вставлять палки в колеса.

Гороскоп на 25 декабря для Водолея

Водолей (21 января – 19 февраля) / Фото: Сегодня

Согласившись в этот день на компромисс, вы только выиграете. А если будете упрямиться – ситуация может усугубится не в вашу пользу. Найдите время для того, чтобы интересно провести его с семьей.

Гороскоп на 25 декабря для Рыб

Рыбы (20 февраля – 20 марта) / Фото: Сегодня

День заставляет задуматься о себе. Здоровье важнее всего – помните об этом. Не пожалейте сейчас времени и денег для решения небольших проблем, иначе рискуете потерять намного больше в будущем.

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