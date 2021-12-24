Гороскоп на 25 декабря для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня / Фото: Коллаж: Сегодня
Астрологи дали прогноз на 25 декабря 2021 года. Этот день будет наполнен мудростью и стремлением к новым знаниям – не упустите такую возможность.
Гороскоп на 25 декабря для Овна
Этот день вполне можно назвать успешным. Только не отвлекайтесь на несущественные мелочи, которые могут отнять внимание и даже расстроить. Главное-то – взаимоотношения и полная гармония с миром.
Гороскоп на 25 декабря для Тельца
Будьте спокойны и рассудительны. Не принимайте решений, полагаясь исключительно на эмоции. Положитесь на голос разума, причем не только своего, но еще спросите совета у друзей – они плохого не пожелают.
Гороскоп на 25 декабря для Близнецов
Хотеть всего и сразу, конечно, можно. Но получить это, сами понимаете, нереально. Выберите приоритетные желания и загадайте именно их. Не забывайте, что вы тоже можете исполнить чью-то мечту.
Гороскоп на 25 декабря для Рака
Вы сможете влиять на жизнь окружающих. Поэтому будьте максимально внимательны и осторожны, чтобы не наломать дров. Прежде чем решать за других, спросите – нужна ли им ваша инициатива.
Гороскоп на 25 декабря для Льва
Прекрасный день для построения всевозможных планов, особенно далеко идущих. Вообще в вашей руке будет органично смотреться пульт управления – то ли от телевизора, то ли от корабля семейной жизни.
Гороскоп на 25 декабря для Девы
Удача будет на вашей стороне. Этот день вполне может быть запоминающимся, если вы сами не пожелаете его испортить какой-нибудь выходкой. Главное – вы сможете отдохнуть и восстановить утраченные силы.
Гороскоп на 25 декабря для Весов
Чтобы получить внятный ответ, нужно грамотно сформулировать вопрос. Вот этим и займитесь, раз уж вы так любопытны. Только не отвлекайте своими умозаключениями окружающих – они тоже имеют право на отдых.
Гороскоп на 25 декабря для Скорпиона
Поддавшись обстоятельствам, вы рискуете усложнить жизнь себе и близким. Ничего плохого с вами не произойдет, но день может пойти совершенно не по тому плану, который вы с семьей себе нарисовали.
Гороскоп на 25 декабря для Стрельца
Друзья будут рады встрече с вами – так что организуйте повод для этого. Но не вмешивайтесь в чужие проблемы, даже действуя из лучших побуждений. Не разобравшись, вы можете сделать что-то не то.
Гороскоп на 25 декабря для Козерога
Вы так долго пытались создать комфортные для себя условия – не разрушайте их. Прислушивайтесь и с уважением отнеситесь к чужому мнению. Тогда и вам никто не будет вставлять палки в колеса.
Гороскоп на 25 декабря для Водолея
Согласившись в этот день на компромисс, вы только выиграете. А если будете упрямиться – ситуация может усугубится не в вашу пользу. Найдите время для того, чтобы интересно провести его с семьей.
Гороскоп на 25 декабря для Рыб
День заставляет задуматься о себе. Здоровье важнее всего – помните об этом. Не пожалейте сейчас времени и денег для решения небольших проблем, иначе рискуете потерять намного больше в будущем.
Ранее мы публиковали любовный гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака.