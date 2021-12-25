Гороскоп на 26 декабря для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня

Астрологи дали прогноз на 26 декабря 2021 года. Чтобы день прошел относительно спокойно и благополучно, старайтесь сдерживать свои негативные эмоции.

Гороскоп на 26 декабря для Овна

Овен (21 марта – 20 апреля) / Фото: Сегодня

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Хотите вы того или нет, но в этот день вам придется заниматься не совсем теми делами, которые вы задумали накануне. А все потому, что вы не умеете отказывать. Поберегите здоровье и не рискуйте понапрасну.

Гороскоп на 26 декабря для Тельца

Телец (21 апреля – 21 мая) / Фото: Сегодня

Наступает подходящий день для начала новых дел. Не упустите свой шанс, чтобы изменить к лучшему хоть что-то, а остальное получится по инерции и подтянется по ходу вашей деятельности.

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Гороскоп на 26 декабря для Близнецов

Близнецы (22 мая – 21 июня) / Фото: Сегодня

Будущее формируется уже сейчас вашими мечтами о нем. Также не забывайте о желаниях ваших близких. Вам стоит заняться ревизией собственных стремлений, чтобы воплотить в жизнь самые важные из них.

Гороскоп на 26 декабря для Рака

Рак (22 июня – 22 июля) / Фото: Сегодня

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Как бы ни старались окружающие, но вам сложно угодить. Постарайтесь справится со своей манией величия как можно скорее. Иначе вы рискуете поссориться с очень важными для вас людьми.

Гороскоп на 26 декабря для Льва

Лев (23 июля – 21 августа) / Фото: Сегодня

Очень может быть, что вы много чего знаете. Информация, которая кажется для вас занимательной, для кого-то неприятна или опасна. Так что вовсе не обязательно кричать об этом на каждом углу.

Гороскоп на 26 декабря для Девы

Дева (22 августа – 23 сентября) / Фото: Сегодня

Малопродуктивный день вас ожидает. Сказывается накопившаяся усталость. Зато вы способны вдохновить на подвиги родных и близких людей. Руководить процессом не менее важно, чем участвовать в нем.

Гороскоп на 26 декабря для Весов

Весы (24 сентября – 23 октября) / Фото: Сегодня

Вряд ли вы сможете полагаться на здравый смысл окружающих. Вам покажется, что он полностью отсутствует. Но вы и сами в состоянии решить свои вопросы, без посторонней помощи – это получится гораздо лучше.

Гороскоп на 26 декабря для Скорпиона

Скорпион (24 октября – 23 ноября) / Фото: Сегодня

Отличный день для того, чтобы отправится куда-то далеко на поиски чего-то нового. Возможно, они не увенчаются успехом, но день будет однозначно интересным и не скучным. Возьмите с собой друзей за компанию.

Гороскоп на 26 декабря для Стрельца

Стрелец (24 ноября – 22 декабря) / Фото: Сегодня

Не стоит раздражаться по пустякам. Попробуйте улыбаться каждому, кто к вам обращается – ведь это совсем не сложно. Вы поймете, что вокруг много счастливых людей, а вас ценят, любят и за вами скучают.

Гороскоп на 26 декабря для Козерога

Козерог (23 декабря – 20 января) / Фото: Сегодня

Не хватайтесь за все сразу, даже если чувствуете, что на многое способны. Займитесь самым главным, а все остальное подождет. Не стоит игнорировать законный отдых, иначе свалитесь. И не забудьте о помощниках.

Гороскоп на 26 декабря для Водолея

Водолей (21 января – 19 февраля) / Фото: Сегодня

Никуда не торопитесь, побудьте дома, в кругу семьи и близких вам людей, празднуйте, если у вас есть повод. И постарайтесь подарить частичку хорошего настроения каждому, кто встретится вам на пути в этот день.

Гороскоп на 26 декабря для Рыб

Рыбы (20 февраля – 20 марта) / Фото: Сегодня

Излучайте позитив — и у вас получится реализовать все задуманное. Вашу инициативу воспримут с интересом и радостью. А идеи примут как руководство к действию, даже если они кажутся сумасбродными.

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