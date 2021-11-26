Гороскоп на 27 ноября для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня / Фото: Коллаж: Сегодня

Астрологи дали прогноз на 27 ноября 2021 года. Наступает день мудрости и силы, когда благоприятно заниматься интересными, полезными и новыми делами.

Гороскоп на 27 ноября для Овна

Овен (21 марта – 20 апреля) / Фото: Сегодня

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Самое время завершить долгоиграющие проекты, после которых просто возьмите перерыв, хотя бы на выходные. А вот начинать что-то новое пока не стоит. Постарайтесь не совершать ошибок – их будет тяжело признавать.

Гороскоп на 27 ноября для Тельца

Телец (21 апреля – 21 мая) / Фото: Сегодня

Вашу свободу никто ограничивать не будет, особенно если вы проведите день в уединении. Если же кто-то попытается вам помешать, гоните его прочь, а лучше отключите все каналы связи – вы имеете на это полное право.

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Гороскоп на 27 ноября для Близнецов

Близнецы (22 мая – 21 июня) / Фото: Сегодня

Вполне возможно, что вместо отдыха у вас будет весьма напряженный день. Кстати, заниматься придется не своими делами. Нет смысла сопротивляться чьей-то настойчивости – рано или поздно вы все равно согласитесь.

Гороскоп на 27 ноября для Рака

Рак (22 июня – 22 июля) / Фото: Сегодня

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Друзья подскажут интересную мысль, вам остается только правильно ее расслышать и побыстрее воплотить в жизнь. Увы, вашим планам выходного дня не суждено сбыться. Но это и к лучшему – вы все равно получите удовольствие.

Гороскоп на 27 ноября для Льва

Лев (23 июля – 21 августа) / Фото: Сегодня

Можете не опасаться людей, которые вас раздражают. Если им и удастся привлечь ваше внимание, то настроения они все равно испортить не сумеют. Будьте готовы к приятным неожиданностям.

Гороскоп на 27 ноября для Девы

Дева (22 августа – 23 сентября) / Фото: Сегодня

Дорожите каждым моментом жизни, радуйтесь выходному дню и людям, которые вас окружают. Скажите себе: у меня все хорошо. Вы удивитесь, насколько легко вам будет заговорить с незнакомцем, как со старым другом.

Гороскоп на 27 ноября для Весов

Весы (24 сентября – 23 октября) / Фото: Сегодня

Не лезьте в чужие проблемы, тем более, что они вас не касаются. Лучше займитесь решением своих домашних дел и приятных семейных хлопот, ведь их у вас накопилось достаточно. И тогда день пройдет замечательно.

Гороскоп на 27 ноября для Скорпиона

Скорпион (24 октября – 23 ноября) / Фото: Сегодня

У вас никто ничего не собирается отнимать, так что не переживайте понапрасну. Вы слишком крепко вцепились в то, чем обладаете, и это может помешать получить нечто гораздо лучшее. Смотрите – не пожалейте потом.

Гороскоп на 27 ноября для Стрельца

Стрелец (24 ноября – 22 декабря) / Фото: Сегодня

Не стоит задумываться о том, что происходит вокруг вас. Ограничьтесь простым наблюдением, вскоре все само станет на свои места. Одного вашего желания будет недостаточно, придется еще и прикладывать усилия.

Гороскоп на 27 ноября для Козерога

Козерог (23 декабря – 20 января) / Фото: Сегодня

Настроение будет на высоте. Ваша предусмотрительность поможет избежать неприятностей в будущем. Если вы в чем-то сомневаетесь, озвучивайте и не молчите. Ваши вопросы не останутся без ответов.

Гороскоп на 27 ноября для Водолея

Водолей (21 января – 19 февраля) / Фото: Сегодня

У вас наконец-то появится свободное время, но не проводите его бездумно. Вспомните, как вы давно хотели посвятить день любимому человеку. Если вы хотите быть непохожими на других, то можете прослыть большим оригиналом.

Гороскоп на 27 ноября для Рыб

Рыбы (20 февраля – 20 марта) / Фото: Сегодня

Постарайтесь в свой законный выходной отвлечься от всех проблем. И никому не позволяйте взвалить их на вас. При этом не стоит конфликтовать – ищите компромиссы, и тогда победа будет на вашей стороне.

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