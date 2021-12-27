Гороскоп на 28 декабря для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня / Фото: Коллаж: Сегодня

Астрологи дали прогноз на 28 декабря 2021 года. Наступает период мудрости, умных мыслей и желания их реализовать, когда благоприятно заниматься новыми делами.

Гороскоп на 28 декабря для Овна

Овен (21 марта – 20 апреля) / Фото: Сегодня

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Нет ничего невозможного. И сейчас вы как раз сможете всем доказать, что это на самом деле так. Удача и признание вам гарантированы. Но смотрите, чтобы успех не вскружил вам голову и вы не загордились.

Гороскоп на 28 декабря для Тельца

Телец (21 апреля – 21 мая) / Фото: Сегодня

Увы, направление, которое вы выбрали, не оправдает ваших надежд. Это, конечно, не означает полного краха, но придется заново браться за работу – кирпичик за кирпичиком. Прислушайтесь к полезным советам извне.

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Гороскоп на 28 декабря для Близнецов

Близнецы (22 мая – 21 июня) / Фото: Сегодня

Сделайте вид, что вас все устраивает, и возможно, тогда от вас отстанут те люди, с кем у вас нет никакого желания общаться. Вы и сами прекрасно знаете, что нужно делать – так в чем сомнения? Действуйте!

Гороскоп на 28 декабря для Рака

Рак (22 июня – 22 июля) / Фото: Сегодня

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Наберитесь терпения, потому что к вам будут относиться, как к маленькому ребенку. Спорить бесполезно, проще пережить этот период молча. Но не пытайтесь мстить – все делается из лучших побуждений к вам.

Гороскоп на 28 декабря для Льва

Лев (23 июля – 21 августа) / Фото: Сегодня

Любая задача в этот день будет решена в максимально короткие сроки. Пользуйтесь моментом, вы можете разрулить почти все свои проблемы. Главное – соблюдайте тактичность при своем неуемном темпераменте.

Гороскоп на 28 декабря для Девы

Дева (22 августа – 23 сентября) / Фото: Сегодня

В этот день скучать вам не придется. У вас хватит энтузиазма и на работу, и на развлечения. Вряд ли вы усидите в четырех стенах. Только не давайте повода для ревности – не хватало поссориться накануне праздников!

Гороскоп на 28 декабря для Весов

Весы (24 сентября – 23 октября) / Фото: Сегодня

Вы сможете предсказывать будущее и, кстати, весьма успешно – от погоды до курса валют и выгодного капиталовложения. Так что к вечеру будете отбиваться от желающих воспользоваться вашим даром.

Гороскоп на 28 декабря для Скорпиона

Скорпион (24 октября – 23 ноября) / Фото: Сегодня

На вас, похоже, нахлынет некая апатия – вы будете слишком спокойно на все реагировать. И вывести вас из состояния душеного равновесия будет совсем непросто. Это и хорошо и плохо одновременно.

Гороскоп на 28 декабря для Стрельца

Стрелец (24 ноября – 22 декабря) / Фото: Сегодня

В этот день весьма удачно пройдут финансовые операции. Ваши шансы на то, чтобы увеличить личное благосостояние, достаточно велики, так что этим стоит воспользоваться. Но не стоит проявлять скупость.

Гороскоп на 28 декабря для Козерога

Козерог (23 декабря – 20 января) / Фото: Сегодня

Хорошие и дельные советы от более опытных людей вам не помешают. Вы получите такую рекомендацию, которой стоит воспользоваться немедленно. Одна голова хорошо, а две или даже три – еще лучше.

Гороскоп на 28 декабря для Водолея

Водолей (21 января – 19 февраля) / Фото: Сегодня

Дело, за которое вы взялись, вряд ли будет вам под силу – признайте это сразу и попросите о помощи. Заупрямившись или загордившись, вы только даром потеряете время и упустите удачный шанс.

Гороскоп на 28 декабря для Рыб

Рыбы (20 февраля – 20 марта) / Фото: Сегодня

Вам необходима нестандартная идея. Именно ее проще всего воплотить в жизнь. Никто не будет мешать вам, подсказывать, как лучше, ставить палки в колеса и перенаправлять по собственному мнению.

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