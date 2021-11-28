Гороскоп на 29 ноября для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня / Фото: Коллаж: Сегодня

Астрологи дали прогноз на 29 ноября 2021 года. День обещает быть монотонным, размеренным и пассивным, и его лучше провести в покое и уединении.

Гороскоп на 29 ноября для Овна

Овен (21 марта – 20 апреля) / Фото: Сегодня

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Вдохновение может появиться в самый неподходящий момент. Так что будьте готовы к тому, что оно вас посетит. Дайте волю фантазии – изобрести колесо у вас уже не получится, но вот усовершенствовать его вы сможете.

Гороскоп на 29 ноября для Тельца

Телец (21 апреля – 21 мая) / Фото: Сегодня

Если вы сомневаетесь в том, что сможете отвечать за собственные слова, то лучше промолчите. Вероятна вероятность оплошать. А излишняя подозрительность может обидеть окружающих. Прислушайтесь к их просьбам.

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Гороскоп на 29 ноября для Близнецов

Близнецы (22 мая – 21 июня) / Фото: Сегодня

У вас будет получаться лучше всего то, что связано с финансами. Вы даже сможете взять на себя решение чужих проблем, только поосторожничайте. Ваши коллеги могут высказать неожиданную идею – прислушайтесь к ней.

Гороскоп на 29 ноября для Рака

Рак (22 июня – 22 июля) / Фото: Сегодня

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У вас будут все основания чувствовать себя на высоте. Войдя в эту роль, постарайтесь привести свои дела в полный порядок. От вас потребуется практичность и рационализм. Можете даже рассчитывать на бонусы.

Гороскоп на 29 ноября для Льва

Лев (23 июля – 21 августа) / Фото: Сегодня

Расслабляться сейчас явно не время. Если вы не хотите мириться с законами толпы, действуйте по-своему, но имейте в виду, что вам придется отстаивать свое мнение. У вас пока мало единомышленников.

Гороскоп на 29 ноября для Девы

Дева (22 августа – 23 сентября) / Фото: Сегодня

Постарайтесь завершить те дела, которые накопились за последнее время. Сейчас это будет проще сделать, чем в другие дни. Не имеет смысла обвинять кого-то в своих промахах – все претензии предъявляйте к себе.

Гороскоп на 29 ноября для Весов

Весы (24 сентября – 23 октября) / Фото: Сегодня

Не обращайте внимания на неодобрительные высказывания окружающих людей в ваш адрес. Видимо, это от зависти. А сам день постарайтесь провести в спокойной обстановке. Так думается плодотворнее.

Гороскоп на 29 ноября для Скорпиона

Скорпион (24 октября – 23 ноября) / Фото: Сегодня

Переложите на какое-то время груз ответственности на более подходящие плечи. Вам необходима пауза. Зато потом с новыми силами вы сможете забрать все свои и даже чужие обязательства, если захотите.

Гороскоп на 29 ноября для Стрельца

Стрелец (24 ноября – 22 декабря) / Фото: Сегодня

У вас появится шанс наверстать упущенное – вам виднее, в какой именно сфере. Вы сможете действовать быстро, но при этом особо не спешить. Прежде чем принять окончательное решение, выслушайте всех, кто хочет вам помочь.

Гороскоп на 29 ноября для Козерога

Козерог (23 декабря – 20 января) / Фото: Сегодня

Своей таинственностью и уходом в себя вы привлечете к себе любопытствующих. Ваши благие намерения рискуют превратиться в ошибку, так что лучше не предпринимать никаких серьезных шагов и действий.

Гороскоп на 29 ноября для Водолея

Водолей (21 января – 19 февраля) / Фото: Сегодня

Обдумывайте свои возможности, а не обязательства. Это более приятное занятие, которое к тому же добавит вам уверенности в себе. Все дела запланируйте на первую половину дня. А вторую часть посвятите себе.

Гороскоп на 29 ноября для Рыб

Рыбы (20 февраля – 20 марта) / Фото: Сегодня

Вы можете оказаться не в курсе реального положения вещей, и ваше вмешательство навредит в первую очередь вам самим. Так что прежде чем что-то делать, соберите информацию. Вас ожидают приятные перемены.

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