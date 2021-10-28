Гороскоп на 29 октября для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня / Фото: Коллаж: Сегодня
Астрологи дали прогноз на 29 октября 2021 года. Это будет непростой день, когда эмоции так и норовят выплеснуться наружу, а с другой стороны – появляется робость и неуверенность в себе.
Гороскоп на 29 октября для Овна
Возможно, вы не хотите ничего менять в себе, но вам все-таки придется перебороть себя и начать жить лучше. Для этого как раз настал благоприятный день. Зато вы талантливо вмешиваетесь в чужие дела и планы.
Гороскоп на 29 октября для Тельца
Опаздывать не в ваших интересах, тем более, вы настолько близки к цели. А после выполнения работы можно расслабиться и никуда не спешить. Только нерешительность и скромность спасет вас от глупой ошибки.
Гороскоп на 29 октября для Близнецов
Вы получите некоторую власть над людьми. Но не забывайте также об ответственности, которая при этом ляжет на ваши плечи. Вы будете удачливы во всем, что касается нежных чувств и прочих романтических мелочей.
Гороскоп на 29 октября для Рака
Постарайтесь не навредить ни собственному душевному спокойствию, ни физическому здоровью. Будьте максимально осмотрительны, потому что винить, кроме себя, будет некого. А заодно постарайтесь поднять себе настроение.
Гороскоп на 29 октября для Льва
Приготовьте или купите что-нибудь такое, что давно хотели попробовать. И разделите трапезу с приятным собеседником или просто слушателем. Вам нужно выговориться и заесть проблему – тогда ее, как рукой снимет.
Гороскоп на 29 октября для Девы
Займитесь непривычной для себя работой. Она в итоге окажется интересной, полезной и к тому же хорошо оплачиваемой – это дополнительный бонус. А вы от смены деятельности и отдохнете, и развлечетесь.
Гороскоп на 29 октября для Весов
Вам будет достаточно сложно заставить себя сделать что-либо. Но вот если пересилите себя, день окажется весьма продуктивным. Постарайтесь высказываться аккуратнее, чтобы не нарушить установленной гармонии в отношениях.
Гороскоп на 29 октября для Скорпиона
Вам потребуются независимость и полное отсутствие эмоций. А потому встречи с друзьями или деловые переговоры лучше отложить. Найдите достойное применение своим силам и постарайтесь ничего не сломать.
Гороскоп на 29 октября для Стрельца
Если у вас появились какие-то причины для сомнений, не спешите рубить с плеча, а хорошенько все обдумайте в спокойной обстановке. Зато после этого сможете трезво мыслить и выбрать единственно правильный путь.
Гороскоп на 29 октября для Козерога
Чем меньше людей будет наблюдать за вашей деятельностью, тем успешнее она окажется. Пусть в данном случае вас интересует результат, а не то как вы подходите к процессу. Главное – не сомневайтесь и ничего не бойтесь.
Гороскоп на 29 октября для Водолея
Ваша непосредственность может вам навредить. Постарайтесь чаще быть в поле зрения близких или же более опытных людей. Если есть свободное время – займитесь своим имиджем, это пойдет вам на пользу.
Гороскоп на 29 октября для Рыб
Вам не нужно слишком много, чтобы поверить в свои силы – как минимум наденьте на себя маску уверенности. А в идеале – не оглядывайтесь на окружающих, их мнение и критику. Собака лает, а караван идет – это про вас.
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