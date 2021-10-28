Гороскоп на 29 жовтня для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на сьогодні / Фото: Колаж: Сьогодні
Астрологи дали прогноз на 29 жовтня 2021 року. Це буде непростий день, коли емоції так і норовлять виплеснутися назовні, а з іншого боку – з'являється боязкість і невпевненість у собі.
Гороскоп на 29 жовтня для Овна
Можливо, ви не хочете нічого змінювати в собі, але вам таки доведеться перебороти себе і почати жити краще. Для цього саме настав сприятливий день. Зате ви талановито втручаєтеся в чужі справи та плани.
Гороскоп на 29 жовтня для Тельця
Запізнюватися не у ваших інтересах, тим більше, ви настільки близькі до мети. А після виконання роботи можна розслабитись і нікуди не поспішати. Тільки нерішучість та скромність врятує вас від дурної помилки.
Гороскоп на 29 жовтня для Близнят
Ви отримаєте певну владу над людьми. Але не забувайте також про відповідальність, яка при цьому ляже на ваші плечі. Ви будете щасливими у всьому, що стосується ніжних почуттів та інших романтичних дрібниць.
Гороскоп на 29 жовтня для Рака
Намагайтеся не нашкодити ні власному душевному спокою, ні фізичному здоров'ю. Будьте максимально обачні, тому що звинувачувати, крім себе, не буде кого. А заразом постарайтеся підняти собі настрій.
Гороскоп на 29 жовтня для Лева
Приготуйте або купіть щось таке, що давно хотіли спробувати. І розділіть трапезу із приємним співрозмовником або просто слухачем. Вам потрібно виговоритися і заїсти проблему – тоді її як рукою зніме.
Гороскоп на 29 жовтня для Діви
Займіться незвичною собі роботою. Вона зрештою виявиться цікавою, корисною і до того ж добре оплачуваною – це додатковий бонус. А ви від зміни діяльності і відпочинете, і розважитеся.
Гороскоп на 29 жовтня для Терезів
Вам буде доволі складно змусити себе щось зробити. Але якщо пересилите себе, день виявиться дуже продуктивним. Постарайтеся висловлюватися акуратніше, щоб не порушити встановлену гармонію у стосунках.
Гороскоп на 29 жовтня для Скорпіона
Вам потрібна незалежність і повна відсутність емоцій. А тому зустрічі з друзями чи ділові переговори краще відкласти. Знайдіть гідне застосування своїм силам та постарайтеся нічого не зламати.
Гороскоп на 29 жовтня для Стрільця
Якщо у вас з'явилися якісь причини для сумнівів, не поспішайте рубати з плеча, а добре обміркуйте все у спокійній обстановці. Зате після цього можете тверезо мислити і вибрати єдино правильний шлях.
Гороскоп на 29 жовтня для Козорога
Чим менше людей спостерігатиме за вашою діяльністю, тим успішнішою вона виявиться. Нехай у цьому випадку вас цікавить результат, а не те, як ви підходите до процесу. Головне – не сумнівайтеся і нічого не бійтеся.
Гороскоп на 29 жовтня для Водолія
Ваша безпосередність може зашкодити вам. Постарайтеся частіше бути в полі зору близьких або досвідчених людей. Якщо є вільний час – займіться своїм іміджем, це вам піде на користь.
Гороскоп на 29 жовтня для Риб
Вам не потрібно надто багато, щоб повірити у власні сили – як мінімум, одягніть на себе маску впевненості. А в ідеалі – не озирайтеся на оточуючих, їхню думку та критику. Собака гавкає, а караван іде – це про вас.
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