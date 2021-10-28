Гороскоп на 29 жовтня для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на сьогодні / Фото: Колаж: Сьогодні

Астрологи дали прогноз на 29 жовтня 2021 року. Це буде непростий день, коли емоції так і норовлять виплеснутися назовні, а з іншого боку – з'являється боязкість і невпевненість у собі.

Гороскоп на 29 жовтня для Овна

Овен (21 березня – 20 квітня) / Фото: Сьогодні

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Можливо, ви не хочете нічого змінювати в собі, але вам таки доведеться перебороти себе і почати жити краще. Для цього саме настав сприятливий день. Зате ви талановито втручаєтеся в чужі справи та плани.

Гороскоп на 29 жовтня для Тельця

Телець (21 квітня – 21 травня) / Фото: Сьогодні

Запізнюватися не у ваших інтересах, тим більше, ви настільки близькі до мети. А після виконання роботи можна розслабитись і нікуди не поспішати. Тільки нерішучість та скромність врятує вас від дурної помилки.

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Гороскоп на 29 жовтня для Близнят

Близнюки (22 травня – 21 червня) / Фото: Сьогодні

Ви отримаєте певну владу над людьми. Але не забувайте також про відповідальність, яка при цьому ляже на ваші плечі. Ви будете щасливими у всьому, що стосується ніжних почуттів та інших романтичних дрібниць.

Гороскоп на 29 жовтня для Рака

Рак (22 червня – 22 липня) / Фото: Сьогодні

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Намагайтеся не нашкодити ні власному душевному спокою, ні фізичному здоров'ю. Будьте максимально обачні, тому що звинувачувати, крім себе, не буде кого. А заразом постарайтеся підняти собі настрій.

Гороскоп на 29 жовтня для Лева

Лев (23 липня – 21 серпня) / Фото: Сьогодні

Приготуйте або купіть щось таке, що давно хотіли спробувати. І розділіть трапезу із приємним співрозмовником або просто слухачем. Вам потрібно виговоритися і заїсти проблему – тоді її як рукою зніме.

Гороскоп на 29 жовтня для Діви

Діва (22 серпня – 23 вересня) / Фото: Сьогодні

Займіться незвичною собі роботою. Вона зрештою виявиться цікавою, корисною і до того ж добре оплачуваною – це додатковий бонус. А ви від зміни діяльності і відпочинете, і розважитеся.

Гороскоп на 29 жовтня для Терезів

Терези (24 вересня – 29 жовтня) / Фото: Сьогодні

Вам буде доволі складно змусити себе щось зробити. Але якщо пересилите себе, день виявиться дуже продуктивним. Постарайтеся висловлюватися акуратніше, щоб не порушити встановлену гармонію у стосунках.

Гороскоп на 29 жовтня для Скорпіона

Скорпіон (29 жовтня – 23 листопада) / Фото: Сьогодні

Вам потрібна незалежність і повна відсутність емоцій. А тому зустрічі з друзями чи ділові переговори краще відкласти. Знайдіть гідне застосування своїм силам та постарайтеся нічого не зламати.

Гороскоп на 29 жовтня для Стрільця

Стрілець (24 листопада – 22 грудня) / Фото: Сьогодні

Якщо у вас з'явилися якісь причини для сумнівів, не поспішайте рубати з плеча, а добре обміркуйте все у спокійній обстановці. Зате після цього можете тверезо мислити і вибрати єдино правильний шлях.

Гороскоп на 29 жовтня для Козорога

Козеріг (23 грудня – 20 січня) / Фото: Сьогодні

Чим менше людей спостерігатиме за вашою діяльністю, тим успішнішою вона виявиться. Нехай у цьому випадку вас цікавить результат, а не те, як ви підходите до процесу. Головне – не сумнівайтеся і нічого не бійтеся.

Гороскоп на 29 жовтня для Водолія

Водолій (21 січня – 19 лютого) / Фото: Сьогодні

Ваша безпосередність може зашкодити вам. Постарайтеся частіше бути в полі зору близьких або досвідчених людей. Якщо є вільний час – займіться своїм іміджем, це вам піде на користь.

Гороскоп на 29 жовтня для Риб

Риби (20 лютого – 20 березня) / Фото: Сьогодні

Вам не потрібно надто багато, щоб повірити у власні сили – як мінімум, одягніть на себе маску впевненості. А в ідеалі – не озирайтеся на оточуючих, їхню думку та критику. Собака гавкає, а караван іде – це про вас.

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