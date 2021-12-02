Гороскоп на 3 декабря для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня / Фото: Коллаж: Сегодня
Астрологи дали прогноз на 3 декабря 2021 года. Наступает непростой и провокационный период, когда сложно удержаться от соблазнов, а правильные решения будут приходить с опозданием.
Гороскоп на 3 декабря для Овна
Если вы приложите хотя бы небольшие умственные усилия, то сможете преодолеть неудачи дня. Уже к вечеру все будет в норме. Не давайте пустых обещаний, иначе вам будет сложно справиться с поставленной задачей.
Гороскоп на 3 декабря для Тельца
День не обещает быть безоблачным – скорее, наоборот, вы будете всем недовольны. Вам полезно побыть наедине со своими мыслями – никто не будет вас беспокоить. Так что можете поразмышлять о жизни.
Гороскоп на 3 декабря для Близнецов
Если сегодня кто-то подвергнет сомнению разумность ваших действий, вы с легкостью можете доказать, что правда на вашей стороне. Но это не самый подходящий момент для смены привычного имиджа.
Гороскоп на 3 декабря для Рака
В современном мире никто не может считать себя по-настоящему свободным. Многое из того, что вы задумали на этот день, так и останется в планах. Но не опускайте руки: к вечеру может оказаться, что так даже и лучше.
Гороскоп на 3 декабря для Льва
Этот день не пройдет даром, если вы окунетесь в мир чувств и даже позволите себе влюбиться. Это лучшее решение для вас – наслаждайтесь и радуйтесь жизни. А вот работа почему-то будет валиться из рук.
Гороскоп на 3 декабря для Девы
Никуда ваша работа от вас не денется, успокойтесь. Лучше вас с ней все равно никто не справится, а возможные неприятности – это явление временное. Вы явно нуждаетесь в отдыхе, так что ждите заслуженных выходных.
Гороскоп на 3 декабря для Весов
Вам следует прятать истинные чувства за улыбкой. А все, что накипело у вас на душе, придется высказать, но только не сейчас. Не суетитесь и спокойно все обдумайте. Возможно, вы упускаете что-то важное.
Гороскоп на 3 декабря для Скорпиона
Бесшабашное настроение этого дня может сыграть с вами злую шутку. Постарайтесь использовать накопившуюся энергию в мирных целях. А вот сохранить секреты вы не сможете – у вас на лице все написано.
Гороскоп на 3 декабря для Стрельца
Вы чересчур много времени уделяете переживаниям из-за событий, которые произошли уже достаточно давно. Извлеките из этого соответствующий урок и просто забудьте. Вас никто за это не упрекнет.
Гороскоп на 3 декабря для Козерога
Дисциплинированность в этот день увеличит шансы на успешное завершение дел. Прислушайтесь к тому, что о вас говорят вокруг. Прежде чем обидеться на весь мир, подумайте, может быть люди в чем-то правы.
Гороскоп на 3 декабря для Водолея
Самое время заняться чем-то совершенно новым. Вы получите от этого огромное удовольствие. И не обращайте внимания на завистников. Прислушайтесь к себе и разберитесь, чего вы на самом деле хотите.
Гороскоп на 3 декабря для Рыб
У вас есть неплохой шанс поймать то, что так долго вам не поддавалось. Соберитесь и действуйте быстро, пока оппонент потерял бдительность. Вам помогут чужие советы умных и незаинтересованных людей.
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