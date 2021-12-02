Гороскоп на 3 декабря для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня / Фото: Коллаж: Сегодня

Астрологи дали прогноз на 3 декабря 2021 года. Наступает непростой и провокационный период, когда сложно удержаться от соблазнов, а правильные решения будут приходить с опозданием.

Гороскоп на 3 декабря для Овна

Овен (21 марта – 20 апреля) / Фото: Сегодня

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Если вы приложите хотя бы небольшие умственные усилия, то сможете преодолеть неудачи дня. Уже к вечеру все будет в норме. Не давайте пустых обещаний, иначе вам будет сложно справиться с поставленной задачей.

Гороскоп на 3 декабря для Тельца

Телец (21 апреля – 21 мая) / Фото: Сегодня

День не обещает быть безоблачным – скорее, наоборот, вы будете всем недовольны. Вам полезно побыть наедине со своими мыслями – никто не будет вас беспокоить. Так что можете поразмышлять о жизни.

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Гороскоп на 3 декабря для Близнецов

Близнецы (22 мая – 21 июня) / Фото: Сегодня

Если сегодня кто-то подвергнет сомнению разумность ваших действий, вы с легкостью можете доказать, что правда на вашей стороне. Но это не самый подходящий момент для смены привычного имиджа.

Гороскоп на 3 декабря для Рака

Рак (22 июня – 22 июля) / Фото: Сегодня

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В современном мире никто не может считать себя по-настоящему свободным. Многое из того, что вы задумали на этот день, так и останется в планах. Но не опускайте руки: к вечеру может оказаться, что так даже и лучше.

Гороскоп на 3 декабря для Льва

Лев (23 июля – 21 августа) / Фото: Сегодня

Этот день не пройдет даром, если вы окунетесь в мир чувств и даже позволите себе влюбиться. Это лучшее решение для вас – наслаждайтесь и радуйтесь жизни. А вот работа почему-то будет валиться из рук.

Гороскоп на 3 декабря для Девы

Дева (22 августа – 23 сентября) / Фото: Сегодня

Никуда ваша работа от вас не денется, успокойтесь. Лучше вас с ней все равно никто не справится, а возможные неприятности – это явление временное. Вы явно нуждаетесь в отдыхе, так что ждите заслуженных выходных.

Гороскоп на 3 декабря для Весов

Весы (24 сентября – 23 октября) / Фото: Сегодня

Вам следует прятать истинные чувства за улыбкой. А все, что накипело у вас на душе, придется высказать, но только не сейчас. Не суетитесь и спокойно все обдумайте. Возможно, вы упускаете что-то важное.

Гороскоп на 3 декабря для Скорпиона

Скорпион (24 октября – 23 ноября) / Фото: Сегодня

Бесшабашное настроение этого дня может сыграть с вами злую шутку. Постарайтесь использовать накопившуюся энергию в мирных целях. А вот сохранить секреты вы не сможете – у вас на лице все написано.

Гороскоп на 3 декабря для Стрельца

Стрелец (24 ноября – 22 декабря) / Фото: Сегодня

Вы чересчур много времени уделяете переживаниям из-за событий, которые произошли уже достаточно давно. Извлеките из этого соответствующий урок и просто забудьте. Вас никто за это не упрекнет.

Гороскоп на 3 декабря для Козерога

Козерог (23 декабря – 20 января) / Фото: Сегодня

Дисциплинированность в этот день увеличит шансы на успешное завершение дел. Прислушайтесь к тому, что о вас говорят вокруг. Прежде чем обидеться на весь мир, подумайте, может быть люди в чем-то правы.

Гороскоп на 3 декабря для Водолея

Водолей (21 января – 19 февраля) / Фото: Сегодня

Самое время заняться чем-то совершенно новым. Вы получите от этого огромное удовольствие. И не обращайте внимания на завистников. Прислушайтесь к себе и разберитесь, чего вы на самом деле хотите.

Гороскоп на 3 декабря для Рыб

Рыбы (20 февраля – 20 марта) / Фото: Сегодня

У вас есть неплохой шанс поймать то, что так долго вам не поддавалось. Соберитесь и действуйте быстро, пока оппонент потерял бдительность. Вам помогут чужие советы умных и незаинтересованных людей.

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