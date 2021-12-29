Гороскоп на 30 декабря для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня / Фото: Коллаж: Сегодня
Астрологи дали прогноз на 30 декабря 2021 года. Наступает достаточно суетливый день, когда можно много чего хотеть, но так же мало успеть – но это и понятно в конце уходящего года.
Гороскоп на 30 декабря для Овна
Если вас вдруг примут за кого-то другого – не расстраивайтесь. Возможно, как раз вы и сможете помочь человеку, который обознался. Такие встречи и переплетения ситуаций могут быть не случайны.
Гороскоп на 30 декабря для Тельца
Нынешний день лучше всего провести с семьей в приятной суете и подготовке к празднику, если есть возможность. А если нет, то хотя бы придите с работы пораньше, чтобы сделать видимость участия в общем деле.
Гороскоп на 30 декабря для Близнецов
Постарайтесь удержаться от своих комментариев окружающим, насколько незначительными кажутся вам их заботы. На самом деле вы их немного недооцениваете. И поймете свою ошибку во время праздника.
Гороскоп на 30 декабря для Рака
Вам придется потрудиться, чтобы достичь желаемого результата – а ведь он того стоит. Помните, что под лежачий камень вода не течет. Зато исполнив все запланированные дела, вы почувствуете себя героем.
Гороскоп на 30 декабря для Льва
Ваш внешний вид будет иметь огромное значение. Даже если вы не очень-то уверены в себе, вы обязаны демонстрировать окружающим полное спокойствие и умиротворенность. Либидо от этого только выиграет.
Гороскоп на 30 декабря для Девы
В этот день должно произойти что-то неожиданное. Причем вы будете явно рады такому повороту событий. Кто-то примерит на себя роль волшебника и исполнит ваше желание. Только голову не теряйте от счастья.
Гороскоп на 30 декабря для Весов
Приготовьтесь к тому, что вам предстоит слушать чей-то долгий и утомительный монолог. И не зевайте в лицо собеседнику. Иногда приходится выполнять роль утешительной жилетки – вам будут за это признательны.
Гороскоп на 30 декабря для Скорпиона
Делайте то, что считаете нужным, и можете даже не обращать внимание на тех, кто шепчется у вас за спиной. Они вам никак не смогут навредить, разве что позавидуют, но это пустое. Просто отпустите ситуацию.
Гороскоп на 30 декабря для Стрельца
Скорее всего, вас терзает чувство неудовлетворенности – вы способны на большее, но почему-то не реализовали свой потенциал. Попробуйте исправить ситуацию, только не слишком кардинальным образом.
Гороскоп на 30 декабря для Козерога
Подумайте о собственном здоровье – не игнорируйте его и не пускайте все на самотек. А для того, чтобы без вас ничего не вышло из строя, не поломались планы и не обрушились розовые замки, задействуйте коллективный разум.
Гороскоп на 30 декабря для Водолея
На вас нападет лень, избавиться от которой самостоятельно вы не сможете. Зовите на помощь близких, а не то все труды в канун праздников пропадут зря. Не дайте себя сломить собственным же недостаткам.
Гороскоп на 30 декабря для Рыб
Вы отлично работаете как самостоятельно, так и в компании с другими. Так что наступает прекрасный момент, чтобы подбить итоги и похвалить себя и своих единомышленников – вы это заслужили.
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