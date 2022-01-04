Гороскоп на 5 января для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня / Фото: Коллаж: Сегодня

Астрологи дали прогноз на 5 января 2022 года. Будьте осторожнее в этот день и постарайтесь не поддаться искушениям и соблазнам, чтобы вскоре не пожалеть.

Гороскоп на 5 января для Овна

Овен (21 марта – 20 апреля) / Фото: Сегодня

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В этот день вы будете способны быстро реагировать и успеете выполнить большой объем работы. При этом у вас еще останется время и силы, чтобы уделить внимание своему внешнему виду и здоровью.

Гороскоп на 5 января для Тельца

Телец (21 апреля – 21 мая) / Фото: Сегодня

Постарайтесь отстраниться от всех хотя бы на непродолжительное время. Вы будете слишком предвзяты к окружающим и, сами того не желая, можете наделаете глупостей. Уединение принесет вам больше пользы.

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Гороскоп на 5 января для Близнецов

Близнецы (22 мая – 21 июня) / Фото: Сегодня

Не принуждайте окружающих играть по вашим правилам. У них может быть свое мнение, на которое они имеют полное право. Причем сейчас оно явно авторитетнее вашего. Смиритесь на время.

Гороскоп на 5 января для Рака

Рак (22 июня – 22 июля) / Фото: Сегодня

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Не позволяйте собственному упрямству толкнуть вас на одиночество. Прибегните к азам дипломатии. Лучше уступите в мелочах, зато выиграете в целом, и решающее слово останется за вами.

Гороскоп на 5 января для Льва

Лев (23 июля – 21 августа) / Фото: Сегодня

Пересмотрите свои критерии оценивания и опустите планку. Настолько идеальных людей, каких вы ищете, просто не существует. Спуститесь с небес на землю и оглянитесь вокруг. Но прежде начните с себя.

Гороскоп на 5 января для Девы

Дева (22 августа – 23 сентября) / Фото: Сегодня

Самое время задуматься о финансовом положении. В течение дня вас обязательно посетит отличная идея, связанная с этой темой. Но нельзя недооценивать конкурентов – вы сейчас легкая добыча.

Гороскоп на 5 января для Весов

Весы (24 сентября – 23 октября) / Фото: Сегодня

Не надейтесь на лояльность окружающих. Ваша гордость и заносчивость в последнее время может вам аукнуться – вот и пожинайте плоды. Задумайтесь о перспективах.

Гороскоп на 5 января для Скорпиона

Скорпион (24 октября – 23 ноября) / Фото: Сегодня

Ограничьтесь ролью стороннего наблюдателя и ни во что не вмешивайтесь. Лучше займитесь реализацией собственных творческих идей – они способны удивить не только окружающих, но и вас самих.

Гороскоп на 5 января для Стрельца

Стрелец (24 ноября – 22 декабря) / Фото: Сегодня

Не лезьте в авантюры – это не ваш день. Если уж совсем невтерпеж, лучше посмотрите сериал или почитайте детектив. Поразмышляйте над сюжетом – вам будет полезно примерить его на реалии жизни.

Гороскоп на 5 января для Козерога

Козерог (23 декабря – 20 января) / Фото: Сегодня

Вам явно грозит раздвоение личности. С одной стороны, вы захотите активной и бурной жизни, а с другой – вас потянет на спокойствие и умиротворение. Лучше всего поискать золотую середину и придерживаться ее.

Гороскоп на 5 января для Водолея

Водолей (21 января – 19 февраля) / Фото: Сегодня

Вам нельзя отступать в своей работе, иначе потерпите поражение. Поэтому, если заметите, что коллеги не желают прислушаться к вашему мнению, идите напролом методом убеждения.

Гороскоп на 5 января для Рыб

Рыбы (20 февраля – 20 марта) / Фото: Сегодня

Не тратьте силы на то, чтобы произвести хорошее впечатление на окружающих. У вас и так это получается, даже без особых усилий. А вот свои чувства лучше не показывать и держать при себе.

Ранее мы публиковали любовный гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака.