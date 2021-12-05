Гороскоп на 6 декабря для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня / Фото: Коллаж: Сегодня

Астрологи дали прогноз на 6 декабря 2021 года. Наступает день активных действий, когда все ранее задуманные планы получится реализовать без особых проблем. Прислушивайтесь к советам окружающих.

Гороскоп на 6 декабря для Овна

Овен (21 марта – 20 апреля) / Фото: Сегодня

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Обстоятельства заставят вас принять какое-то решение, о котором вы можете пожалеть. Будьте терпеливы. На вашем пути встречаются препятствия, которые вы сможете преодолеть, если не будете спешить, а тщательно все обдумаете.

Гороскоп на 6 декабря для Тельца

Телец (21 апреля – 21 мая) / Фото: Сегодня

В этот день вы рискуете испугать окружающих своими выходками или словами. Подумайте о последствиях, иначе останетесь в одиночестве. Дружба – вещь хрупкая, сломать гораздо легче, чем потом восстанавливать.

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Гороскоп на 6 декабря для Близнецов

Близнецы (22 мая – 21 июня) / Фото: Сегодня

Этот день будет благоприятен во всех отношениях, но только если вы прислушаетесь к голосу своей интуиции. Если есть возможность, позвольте себе отдохнуть. Наберитесь терпения и сил для новых свершений.

Гороскоп на 6 декабря для Рака

Рак (22 июня – 22 июля) / Фото: Сегодня

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У вас нет времени на раздумья. Так что запаситесь несколькими вариантами решения, чтобы вас не застали врасплох в неподходящий момент. Этот день может стать решающим в жизни – не упустите свой шанс.

Гороскоп на 6 декабря для Льва

Лев (23 июля – 21 августа) / Фото: Сегодня

В вашу жизнь напрашиваются перемены. Возможно, даже смены погоды будет достаточно, или же вам придется брать ситуацию в свои руки и действовать самостоятельно. Постарайтесь унять свои негативные эмоции.

Гороскоп на 6 декабря для Девы

Дева (22 августа – 23 сентября) / Фото: Сегодня

Лучшим занятием для вас в этот день будет физический труд, а голове дайте отдых. Как вариант, займитесь фитнесом. У вас получится реализовать свои желания, важно только правильно захотеть и запастись временем.

Гороскоп на 6 декабря для Весов

Весы (24 сентября – 23 октября) / Фото: Сегодня

Споры не приведут к конструктиву. Пытаясь отстоять свою позицию, вы только потеряете время и истратите массу энергии. Проще молча прислушиваться к чужим советам, а поступать так, как сами считаете нужным.

Гороскоп на 6 декабря для Скорпиона

Скорпион (24 октября – 23 ноября) / Фото: Сегодня

Вас ожидает относительно спокойный день. Постарайтесь не подвергать риску ни себя, ни окружающих. Фортуна благосклонна к вам до тех пор, пока вы ведете себя спокойно и рассудительно, так что ее лучше не злить.

Гороскоп на 6 декабря для Стрельца

Стрелец (24 ноября – 22 декабря) / Фото: Сегодня

Хватит размышлять, у вас было достаточно времени все обдумать. Наступила пора действовать. Закатайте рукава и приступайте к работе. Только от вашей веры в собственные силы зависит успех данного предприятия.

Гороскоп на 6 декабря для Козерога

Козерог (23 декабря – 20 января) / Фото: Сегодня

Понимание сближает, а это как раз то, что вам сейчас нужно. Направьте всю свою энергию на решение рабочих вопросов. Также вы можете рассчитывать на поддержку единомышленников. То чего вы так долго добивались, наконец, свершится.

Гороскоп на 6 декабря для Водолея

Водолей (21 января – 19 февраля) / Фото: Сегодня

Если у вас не получается собрать мысли воедино, воспользуйтесь посторонней помощью. Главное, чтобы действия проводились в ваших интересах. Желания семьи заставят вас с головой погрузиться в работу.

Гороскоп на 6 декабря для Рыб

Рыбы (20 февраля – 20 марта) / Фото: Сегодня

Людям свойственно заблуждаться, но это не повод кричать и вымещать них свое плохое настроение. Объясните спокойно и аргументировано, в чем они не правы – этого будет вполне достаточно.

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