Гороскоп на сегодня, 23 марта, для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня / Фото: Unsplash, Коллаж: Сегодня

По мнению астрологов, даже в тяжелое время войны проявление безрассудства в среду, 23 марта , будет неоправданным и может привести к нежелательным последствиям. Да, эти лунные сутки сложно назвать спокойным периодом, но многое зависит именно от людей, а не от звезд.

Реклама

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 23 марта для Овнов: в вашей голове роется множество креативных идей и мыслей. Выберите парочку тех, которые вам больше нравятся, и попробуйте воплотить их в жизнь. А заодно поднимите свою самооценку.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на 23 марта для Тельцов: вы и сами понимаете, что сегодня – не самое подходящее время для начала новых дел. Тем более, что вы со старыми еще до конца не разобрались, а сил на данный момент у вас не слишком много.

Реклама

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на 23 марта для Близнецов: перестаньте себя критиковать – это неконструктивно и делу не поможет. Лучше подумайте, каким образом доказать окружающим и себе заодно, что вы уникальны и неповторимы – ведь это же правда.

Реклама

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 23 марта для Раков: вам важно проявлять особую внимательность и бдительность. Даже самая маленькая ошибка может дорого вам стоить. А это время совсем не подходит для рискованных мероприятий. Берегите себя.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на 23 марта для Львов: не удивляйтесь, но иногда лучший отдых – это уборка квартиры, наведение порядка в окружающем пространстве, струкрурирование и раскладывание по полочкам. Это прекрасно отвлекает от плохих мыслей.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 23 марта для Дев: постарайтесь сегодня не вляпаться в какие-то авантюры, потому что удача может вам изменить. Данные ранее обещания придется выполнять. Подумайте, насколько вы к этому готовы.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 23 марта для Весов: сегодня кто-то из ваших друзей может ненароком озвучить очень мудрую мысль. Так что отодвиньте свою самоуверенность и не пренебрегайте их советами – со стороны бывает виднее, что лучше.

Скорпион (24 октября – 23 ноября)

Гороскоп на 23 марта для Скорпионов: в последнее непростое время вы так мало внимания уделяли вопросам, связанным с личной жизнью, что она накренилась и теперь дает о себе знать. Пусть остальные дела денек подождут.

Стрелец (24 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на 23 марта для Стрельцов: сегодня – подходящее время заняться чем-то новым. Будьте уверены, это то, что вам нужно. Даже если окружающие вас не поймут, не отказывайте себе в потребности обновления и перезагрузки.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на 23 марта для Козерогов: настроение переменчиво – от бессильной ярости и повышенной эмоциональности вас вдруг качнет в сторону нежных чувств к тем, кого вы любите. Иногда полезно просто плыть по течению.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на 23 марта для Водолеев: оставьте в покое телевизор, новости и сети, дайте мыслям прийти в порядок – они просто устали. Лучше займитесь рукоделием или почитайте книгу на совершенно отвлеченную тему.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 23 марта для Рыб: поссориться вы всегда успеете. А вот найти общие идеи и конструктивные мысли – задача не из простых, но вполне выполнимых. Вы в состоянии не только вернуть старых друзей, но и приобрести новых.

Ранее мы рассказывали, кто из знаков зодиака самый мужественный.