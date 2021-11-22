Гороскоп работы и карьеры на 2022 год / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп работы и карьеры на 2022 год расскажет всем знакам зодиака, кому больше всего повезет с работой и расцветом карьеры. Кто из знаков зодиака будет почивать на лаврах, а кому, наоборот, придется хорошенько попотеть на рабочем месте в год Черного Водяного Тигра?

Гороскоп работы и карьеры на 2022 год Тигра

Гороскоп работы и карьеры на 2022 год для всех знаков зодиака: Овен

Овен (21 марта – 20 апреля) / Фото: Коллаж: Сегодня

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В год Черного Тигра звезды советуют Овнам обратить внимание на совершенно новую для них сферу деятельности – именно она окажется наиболее прибыльной и перспективной. Работать придется немало, отдыхать будет некогда, но вы будете очень довольны сделанным выбором. А разве не это истинное счастье для человека, когда он занимается любимым делом?

Гороскоп работы и карьеры на 2022 год для всех знаков зодиака: Телец

Телец (21 апреля – 21 мая) / Фото: Коллаж: Сегодня

Тельцу не привыкать пахать за двоих, но неожиданно Тигр может соблазнить его сомнительными предложениями . Они будут носить временный характер, но все-таки не теряйте бдительность – символ года коварен. Выбор за вами – рисковать, чтобы шиковать, или же довольствоваться малым и надежным.

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Гороскоп работы и карьеры на 2022 год для всех знаков зодиака: Близнецы

Близнецы (22 мая – 21 июня) / Фото: Коллаж: Сегодня

Близнецов в 2022 году часто будет преследовать ощущение, что все идет не совсем так, как запланировано , и это мешает вам достигнуть поставленной цели. Вы как будто гонитесь за чем-то, но при этом стоите на месте. Попробуйте просто переждать неприятный период, к примеру в отпуске, а затем опять приступить к работе с новыми силами и свежими мыслями.

Гороскоп работы и карьеры на 2022 год для всех знаков зодиака: Рак

Рак (22 июня – 22 июля) / Фото: Коллаж: Сегодня

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Главное, в чем следует поднажать Ракам в 2022 году, – это мозговой штурм для решения поставленных перед вами задач . Почаще включайте рационализатора – это пойдет на пользу вашему делу, а заодно и кошельку. К примеру, там, где другие будут махать лопатой, вы можете применить рычаг. И не стесняйтесь учиться новому, чтобы повышать свой профессионализм.

Гороскоп работы и карьеры на 2022 год для всех знаков зодиака: Лев

Лев (23 июля – 21 августа) / Фото: Коллаж: Сегодня

Львам в кошачий год Тигра противопоказаны любые изменения во многих сферах жизни, в том числе и в бизнесе. У вас все работает надежно, стабильно и слаженно , так что ничего не нужно рушить и сдвигать. Ведь лучшее, как известно, враг хорошего. Не забывайте контролировать рабочий процесс и вовремя собирать дивиденды – вы это заслужили усилиями в предыдущие годы.

Гороскоп работы и карьеры на 2022 год для всех знаков зодиака: Дева

Дева (22 августа – 23 сентября) / Фото: Коллаж: Сегодня

В 2022 году у Дев будет стабильная и слаженная работа , особенно если вы не привыкли сидеть сложа руки. Так что можете рассчитывать и на достойную награду за свой труд, а Тигр проследит, чтобы у деятельных представителей знака так и было. Если вы хотите получать от своей работы истинное удовольствие, а не разочарование, то не поддавайтесь на сомнительные предложения.

Гороскоп работы и карьеры на 2022 год для всех знаков зодиака: Весы

Весы (24 сентября – 23 октября) / Фото: Коллаж: Сегодня

В 2022 году Весам важно прислушиваться к своей интуиции – она будет очень развита и подскажет верное направление деятельности. Так что смело беритесь за выбранное дело, каким бы странным и необычным оно ни казалось на первый взгляд. А Тигр приветствует дерзких и смелых. Но вот отсиживаться за чужой спиной у вас не получится – останетесь сидеть, но на мели.

Гороскоп работы и карьеры на 2022 год для всех знаков зодиака: Скорпион

Скорпион (24 октября – 23 ноября) / Фото: Коллаж: Сегодня

Если Скорпионы занимаются развитием собственного дела , а не работают на кого-то, то настал ваш год. Кстати, обратите внимание на возможность долгосрочного сотрудничества с иностранными партнерами. Если вам поступит интересное предложение, возможно, стоит обратить на него внимание ради новых интересных перспектив? Но вот лень Тигр вам не простит.

Гороскоп работы и карьеры на 2022 год для всех знаков зодиака: Стрелец

Стрелец (24 ноября – 22 декабря) / Фото: Коллаж: Сегодня

У Стрельцов в какой-то момент возникнет проблема выбора . В 2022 году будет достаточно перспективных предложений и вакансий, которые вам понравятся в равной степени. Придется чем-то жертвовать, от чего-то отказываться. Но не бойтесь рисковать – без интересного дела Тигр вас точно не оставит. В стремлении зарабатывать не забывайте об отдыхе – без накопленных сил вы не справитесь.

Гороскоп работы и карьеры на 2022 год для всех знаков зодиака: Козерог

Козерог (23 декабря – 20 января) / Фото: Коллаж: Сегодня

У Козерогов в 2022 году бизнес будет процветать , что напрямую отразится на банковских счетах. Не скупитесь на самообразование. Однако имейте в виду, что это хороший год для проявления самостоятельности, а вот работа в коллективе будет менее эффективной. И не стоит доверять первому встречному, потому что вас, скорее всего, захотят обмануть с целью наживы.

Гороскоп работы и карьеры на 2022 год для всех знаков зодиака: Водолей

Водолей (21 января – 19 февраля) / Фото: Коллаж: Сегодня

Если хотите продвижения по работе, вам следует предпринимать хоть какие-то шаги в этом направлении. Под лежачий камень вода не потечет . Для начала хотя бы просмотрите возможные вакансии и сами отправьте резюме – вот и появятся шансы на приятные перемены . Все будет зависеть только от вас: будете шевелиться – появится достойная и интересная работа.

Гороскоп работы и карьеры на 2022 год для всех знаков зодиака: Рыбы

Рыбы (20 февраля – 20 марта) / Фото: Коллаж: Сегодня

Чтобы получить приятные бонусы от Тигра, Рыбам в 2022 году придется всерьез потрудиться , ведь деньги не платят только за красивые глаза. Но обижены вы не будете ни деньгами, ни увлекательным занятием. В выигрыше окажутся те представители знака, у которых уже налажен совместный бизнес с проверенными партнерами. Не стоит ничего кардинально менять в этой сфере.

Ранее мы рассказывали, как задобрить Тигра, чтобы Новый год 2022 был удачным и счастливым.