Именины в марте-2022: кого и когда поздравляем с днем ангела

С Днем ангела / Фото: Pinterest, Коллаж: Сегодня

Кроме разнообразных государственных праздников и приятных выходных, март-2022 подарит множество поводов, чтобы отпраздновать именины. Кого и когда можно поздравлять с днем ангела в марте-2022? У кого намечается очередной семейный праздник, помимо дня рождения?

Читайте подробный календарь именин на март-2022 и отправляйте наилучшие пожелания, а также прикольные поздравления с днем ангела родным, друзьям, любимым, близким людям, а еще знакомым, коллегам, сослуживцам, однокурсникам.

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Есть давняя традиция при рождении давать имена по святкам – церковному календарю почитания святых мучеников. К какому дню ближе всего дата рождения ребенка, имя того святого и выбирают.

Считалось, что таким образом человек получал своего ангела-хранителя , который оберегает его в течение всей жизни. Примечательно, что день ангела у каждого человека может быть несколько раз в год в отличие от дня рождения.

Календарь именин на каждый день марта-2022

1 марта – Даниил, Илья, Макар, Никон, Павел, Порфирий, Юлиан.

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2 марта – Мария, Михаил, Николай, Павел, Порфирий, Роман, Федор, Феодосий.

3 марта – Анна, Василий, Виктор, Владимир, Кузьма, Лев, Павел.

4 марта – Архип, Дмитрий, Евгений, Макар, Максим, Никита, Федор, Федот, Филимон.

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5 марта – Агафон, Антон, Афанасий, Варлам, Василий, Давид, Денис, Иван, Игнат, Иона, Лев, Леонтий, Лука, Николай, Пахом, Пимен, Савва, Сергей, Сидор, Тит, Тихон, Федор, Филипп, Фома, Ярослав.

6 марта – Александр, Георгий, Григорий, Даниил, Захар, Иван, Константин, Ольга, Павел, Тимофей.

Тематические картинки в день именин / Фото: pinterest

7 марта – Андрей, Афанасий, Вавила, Варвара, Владимир, Виктор, Елизавета, Иван, Иосиф, Ирина, Михаил, Николай, Прасковья, Сергей, Степан, Тит, Федор, Филипп.

8 марта – Александр, Алексей, Антон, Демьян, Иван, Кузьма, Михаил, Моисей, Николай, Поликарп, Сергей.

9 марта – Иван, Иларион.

10 марта – Александр, Антон, Евгений, Тарас, Федор.

11 марта – Анна, Иван, Николай, Петр, Порфирий, Севастьян, Сергей.

С именинами: позитивные пожелания / Фото: pinterest

12 марта – Макар, Михаил, Петр, Прокоп, Сергей, Степан, Тимофей, Тит, Юлиан, Яков.

13 марта – Арсений, Василий, Иван, Кира, Марина, Нестор, Николай, Сергей.

14 марта – Александр, Александра, Анна, Антон, Антонина, Василий, Вениамин, Дарья, Евдокия, Иван, Матрона, Михаил, Надежда, Нестор, Никифор, Ольга, Петр, Сильвестр.

15 марта – Агафон, Арсений, Иосиф, Савва, Федот.

16 марта – Марфа, Михаил, Севастьян.

17 марта – Александр, Василий, Вячеслав, Герасим, Григорий, Даниил, Павел, Яков.

Лучшие поздравления с именинами / Фото: pinterest

18 марта – Адриан, Георгий, Давид, Иван, Ираида, Константин, Николай, Марк, Федор, Феофан.

19 марта – Аркадий, Константин, Федор.

20 марта – Анна, Антонина, Василий, Евгений, Евдокия, Екатерина, Емельян, Ефрем, Ксения, Лаврентий, Мария, Матрона, Надежда, Нестор, Николай, Нил, Павел.

21 марта – Афанасий, Владимир, Иван, Лазарь, Феодосий.

22 марта – Александр, Александра, Алексей, Афанасий, Валентин, Валерий, Дмитрий, Иван, Илья, Ираклий, Кирилл, Леонтий, Михаил, Наталья, Николай, Сергей, Тарас.

23 марта – Анастасия, Василиса, Виктор, Василиса, Галина, Георгий, Денис, Дмитрий, Киприан, Клавдия, Кондратий, Леонид, Марк, Михаил, Ника, Никифор, Павел, Феодора.

С днем ангела: прикольные картинки / Фото: pinterest

24 марта – Василий, Георгий, Ефим, Иван, Софрон, Феодора.

25 марта – Александр, Владимир, Григорий, Дмитрий, Иван, Константин, Семен, Сергей, Феофан.

26 марта – Александр, Григорий, Михаил, Никифор, Николай, Терентий, Христина.

27 марта – Венедикт, Михаил, Ростислав, Феодосий.

28 марта – Александр, Алексей, Денис, Михаил, Никандр.

С именинами: лучшие картинки / Фото: pinterest

29 марта – Александр, Антон, Денис, Емельян, Иван, Павел, Пимен, Роман, Трофим, Юлиан.

30 марта – Александр, Алексей, Виктор, Гавриил, Макар, Павел.

31 марта – Даниил, Дмитрий, Кирилл, Наталья, Трофим.

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