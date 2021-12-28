Именины в январе-2022: кого и когда поздравлять с днем ангела

С Днем ангела / Фото: Коллаж: Сегодня
Кого и когда можно поздравлять с днем ангела в январе 2022 года? У кого скоро будет добрый, радостный и милый семейный праздник, и кто будет именинником?
Читайте подробный календарь именин на январь-2022 и отправляйте самые искренние и душевные пожелания, а также веселые и прикольные поздравления с днем ангела родным, друзьям, любимым, близким людям, а еще знакомым, коллегам, сослуживцам, однокурсникам.
По давней традиции людям дают имена по святкам – церковному календарю почитания святых мучеников. К какому дню ближе всего дата рождения ребенка, имя того святого и выбирают.
Так у человека появляется свой ангел-хранитель , который оберегает его в течение всей жизни. Примечательно, что день ангела у каждого человека может быть несколько раз в год в отличие от дня рождения.
Календарь именин на каждый день января-2022
1 января – Григорий, Илья, Тимофей.
2 января – Антон, Даниил, Иван, Игнатий.
3 января – Леонтий, Михаил, Никита, Петр, Прокопий, Сергей.
4 января – Анастасия, Дмитрий, Федор.
5 января – Василий, Давид, Иван, Макар, Наум, Павел.
6 января – Евгения, Иннокентий, Клавдия, Николай, Сергей.
8 января – Августа, Александр, Анфиса, Василий, Григорий, Дмитрий, Ефим, Исаак, Константин, Леонид, Мария, Михаил, Николай.
9 января – Антонина, Лука, Степан, Тихон, Федор.
10 января – Агафья, Александр, Аркадий, Давид, Ефим, Игнатий, Иосиф, Леонид, Никанор, Николай, Петр, Яков.
11 января – Анна, Варвара, Вениамин, Георгий, Евдокия, Евфросиния, Иван, Лаврентий, Марк, Маркел, Матрона, Наталия, Феодосий.
12 января – Анисья, Антон, Даниил, Ирина, Лев, Макар, Мария, Федора.
13 января – Мартина, Мелания, Михаил, Петр.
14 января – Александр, Василий, Вячеслав, Григорий, Иван, Михаил, Николай, Петр, Платон, Трофим, Федот, Эмилия, Яков.
15 января – Василий, Герасим, Кузьма, Марк, Модест, Петр, Серафим, Сергей, Сильвестр.
16 января – Гордей, Ирина.
17 января – Александр, Архипп, Афанасий, Анисим, Аристарх, Артемий, Денис, Ефим, Карп, Климент, Кондратий, Лука, Марк, Николай, Павел, Прохор, Родион, Семен, Степан, Тимофей, Трофим, Фаддей, Филимон, Филипп, Яков.
18 января – Григорий, Евгения, Иосиф, Лукьян, Матвей, Роман, Семен, Сергей, Татьяна, Фома.
19 января – Феофан.
20 января – Афанасий, Василий, Иван.
21 января – Антон, Василиса, Виктор, Владимир, Дмитрий, Георгий, Григорий, Евгений, Емельян, Илья, Михаил, Сидор, Юлиан.
22 января – Антонина, Захар, Павел, Петр, Филипп.
23 января – Анатолий, Григорий, Зиновий, Макар, Павел, Петр.
24 января – Владимир, Михаил, Николай, Степан, Терентий, Федор, Феодосий.
25 января – Макар, Петр, Савва, Татьяна.
26 января – Афанасий, Максим, Никифор, Пахом, Петр, Яков.
27 января – Агния, Адам, Андрей, Аристарх, Вениамин, Давид, Еремей, Иван, Илья, Иосиф, Исаак, Макар, Марк, Моисей, Нина, Павел, Савва, Сергей, Степан.
28 января – Гавриил, Герасим, Елена, Иван, Максим, Михаил, Павел, Прохор.
29 января – Иван, Максим, Петр.
30 января – Антон, Антонина, Виктор, Георгий, Иван, Павел, Феодосий.
31 января – Александр, Афанасий, Владимир, Дмитрий, Евгений, Емельян, Ефрем, Илларион, Кирилл, Ксения, Максим, Мария, Михаил, Николай, Сергей, Феодосия.
Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в январе 2022 года в Украине.
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