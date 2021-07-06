Ивана Купала-2021: красивые открытки к празднику

Поздравления с праздником Ивана Купала 2019. Фото: otvetkak

В ночь с 6 на 7 июля украинцы отмечают Ивана Купала-2021. Life Сегодня подготовили для вас самые интересные поздравления с праздником Ивана Купала: красочные открытки, картинки, стихи, смс. Поздравьте своих родных и близких, а также знакомых, друзей и коллег.

А мы недавно путешествовали за пределами Киева на электрокаре Jaguar и посетили самые инстаграмные места, о которых рассказали здесь.

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В этот праздник девушки гадали на суженого, пары прыгали через костер. И все не только ради забавы и веселья, а и чтобы привлечь достаток и счастье в свой дом.

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Ивана Купала-2021:поздравления в стихах

***

На Ивана на Купала

Жизнь начни свою сначала!

Ключевой водой обмойся,

И душою успокойся.

А потом бегом во двор –

В пляс и вскачь через костер!

И венки плети, и смейся –

Лишь на лучшее надейся!

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***

С днем Купала поздравляем,

Только лучшего желаем:

Веселитесь, отдыхайте,

О друзьях не забывайте.

И купайтесь неустанно –

В море, речке, даже в ванной!

Чтобы смыть болезни, беды,

И испытывать победы!

С Днем Ивана Купала / Фото: fresh-cards.ru

***

Пора купаться в водоемах,

Иван Купала к нам пришел,

Давайте петь и веселиться,

Накроем мы огромный стол

И всем в округе пожелаем

Любви, здоровья, доброты,

Уйдет из жизни все плохое,

И скоро сбудутся мечты!

С Днем Ивана Купала / Фото: fresh-cards.ru

***

На Ивана, на Купала

Над костром взлетают пары,

По реке венки плывут,

Хороводы там и тут.

Я желаю на Купала,

Чтоб судьба вас повстречала,

Пусть блеснет издалека

Цветом папоротника.

Волшебство Купальской ночи

Пусть вам счастье напророчит.

Жар костра очистит души,

Станет жизнь добрей и лучше.

С Днем Ивана Купала / Фото: fresh-cards.ru

***

Древний праздник, но очень красивый,

День Ивана Купала сейчас,

Лето жаркое в самом разгаре,

Зной июля в полуденный час.

Окунаться пора и купаться,

И венки на воду опускать,

Отдыхать, веселиться, смеяться

И о чувствах своих прокричать!

С Днем Ивана Купала / Фото: fresh-cards.ru

Смс и поздравления в прозе на Ивана Купала-2021

Сегодня наши предки праздновали Ивана Купала, это та ночь, когда все зло остается по другую сторону костра. Пусть же так и будет в жизни каждого из нас, пусть цветок папоротника найдет каждый, кому нужно чудо. И пусть впереди ждет только счастье и радость, а горести будут сожжены в ярком пламени.

С Днем Ивана Купала / Фото: fresh-cards.ru

***

Темной купальской ночью горят костры и плывут по воде свитые девичьими ручками веночки. Так пусть же не будут забыты и впредь красивые славянские традиции и культурное наследие, подарившее нам необычный праздник на Ивана Купала, бережно хранится многие годы и нашими потомками.

***

В праздник Ивана Купала разреши пожелать тебе найти цветущий папоротник, пусть и в переносном смысле: пускай в жизни у тебя все придет в норму, в доме поселятся радость и счастье, в душе расцветет улыбка, а на работе все сложится самым лучшим образом.

Смотрите видео о традициях и обрядах на Ивана Купала:

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