Как быстро заправить одеяло: простые лайфхаки

Как заправить одеяло / Фото: Сегодня
Бывает очень сложно заправить одеяло в пододеяльник и приходится долго возиться с постельным бельем, чтобы выловить все концы и поставить их на место. Но есть простые правила, соблюдая которые, вы научитесь делать это легко и быстро.
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Как заправить одеяло в пододеяльник: лайфхаки
- Лайфхак 1. Пододеяльник с разрезом посередине
Как заправить одеяло / Фото: Pinterest
При традиционном способе каждый уголок одеяла заправляется отдельно. Для быстроты одеяло кладут по центру прорези. Затем поочередно впихивают и протягивают каждый уголок, чтобы они совпали, и держат пальцами, прищепками или же зажимами, чтобы уголки не потерялись, пока заправляются остальные.
- Лайфхак 2. Пододеяльник с разрезом внизу или сбоку
Как заправить одеяло / Фото: Pixabay
Одеяло расстилается на кровати. Нужно просунуть руки в вывернутый наизнанку пододеяльник внутрь, к дальним уголкам пододеяльника, захватить ими концы одеяла, потянуть на себя, одновременно встряхивая и выворачивая.
- Лайфхак 3. Большой пододеяльник
Как заправить одеяло / Фото: Pinterest
Часто бывает так, что одеяло с пододеяльником не совпадают по размеру. Не слишком приятно укрываться одеялом, которое тонет и теряется в пододеяльнике. Такую конструкцию придется часто поправлять. И в этом случае пустое пространство пододеяльника лучше располагать со стороны ног – так одеяло не будет съезжать.
- Лайфхак 4. Большое одеяло
Как заправить одеяло / Фото: Pinterest
Но вот если одеяло больше своего чехла, то даже не пытайтесь его туда впихнуть – пользоваться такой укрывашкой будет крайне неудобно, потому что внутри будут сплошные бугры и комки. Чтобы соблюсти правила гигиены, лучше расстелите пододеяльник, а поверх него разложите одеяло, не заправляя внутрь.
- Лайфхак 5. Глажка
Как заправить одеяло / Фото: Pinterest
Утюжа постельное белье, вы не только дезинфицируете его, но еще и делаете более гладким. По такому пододеяльнику одеяло будет легче скользить и не цепляться, когда вы будете менять постель на свежую.
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