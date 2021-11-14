Как есть бургер, чтобы не испачкаться: ТОП-7 советов

Хрустящая булочка, сочная зелень, свежайшие овощи, аппетитная мясная котлета – и все это щедро приправлено соусом. Ну как тут устоять? Руки сами тянутся к этому сэндвичу, и правильно делают, потому что бургер как раз и едят руками.

Но вот что делать с жирными пальцами, замурзанным ртом и щедрыми потеками соуса, которые так и норовят разбрызгаться, попасть на одежду и окружающие предметы? Оказывается, есть несложные лайфхаки, которые облегчат вам задачу оставаться чистыми после трапезы.

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Как правильно есть бургер: лайфхаки

Лайфхак 1. Есть руками

Как есть бургер / Фото: unsplash

Бургер нужно есть руками – такой способ подачи блюда практикуется даже в элитных ресторанах. Качественный гамбургер должен быть сочным, и это нормально. Просто будьте готовы мыть и вытирать руки. При этом должны быть задействованы обе руки, а не одна – так у вас получится лучше удержать всю начинку внутри булочки. Держать бургер нужно крепко , но при этом не слишком сильно сдавливать его по бокам.

Лайфхак 2. Расставлять пальцы

Как есть бургер / Фото: unsplash

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Мало просто ухватиться руками за бургер – нужно еще и правильно расставить пальцы, будто на музыкальном инструменте. Положите сэндвич на большие пальцы обеих рук, указательные, средние и безымянные расположите сверху, а мизинцы подведите под основание . Такой захват поможет удержать непослушную начинку внутри булки и не даст ей вывалиться во все стороны.

Лайфхак 3. Правильно кусать

Как есть бургер / Фото: unsplash

Чтобы насладиться вкусом американского бутерброда по полной, нужно откусывать одновременно все ингредиенты , иначе теряется смысл блюда. А для этого надо уметь широко раскрывать рот. Существует даже рекомендация предварительно немного размять челюсти.

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Лайфхак 4. Порезать

Как есть бургер / Фото: unsplash

Если бургер представляет для вас совсем уж неподъемную и неудержимую в руках сложность, его можно предварительно разрезать пополам, на четыре части или на более мелкие кусочки.

Лайфхак 5. Обернуть бумагой

Как есть бургер / Фото: unsplash

Обернутым бумагой или поданным в специальном конверте бургером гораздо сложнее испачкаться. Все крошки, кусочки и жидкий соус останутся в упаковке . А чтобы было удобнее поглощать блюдо, помогайте себе пальцами, подталкивая его сзади из упаковки к выходу по мере съедания.

Лайфхак 6. Подставить тарелку

Как есть бургер / Фото: unsplash

Используйте контейнер, к примеру, для картошки-фри. Просто подставьте его под свой бургер , и тогда вы не испачкаетесь выпавшими из сэндвича кусочками, и они не пропадут, потому что их также можно съесть.

Лайфхак 7. Надеть перчатки

Как есть бургер / Фото: unsplash

Если совсем не хочется пачкать руки, а затем их отмывать, можно надеть одноразовые перчатки , а после трапезы благополучно их выбросить. Также обязательно держите под руками салфетки.

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