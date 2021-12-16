Как готовить подарки под подушку на День святого Николая-2021

Как спрятать подарок под подушку / Фото: Коллаж: Сегодня

День святого Николая ждут и дети, и взрослые. Ведь подарки любят все. Если вы взяли на себя роль доброго волшебника , постарайтесь, чтобы этот день получился праздничным с самого утра.

Главный секрет Дня святого Николая – подарок под подушкой. Как же его правильно подготовить и подложить, чтобы родные и любимые люди ничего не заподозрили раньше времени? Читайте наши лайфхаки и дарите людям чудеса!

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Как подготовить подарок в День святого Николая: лайфхаки

Лайфхак 1. Правильный размер

Как спрятать подарок под подушку / Фото: unsplash

Чтобы ваш сюрприз в День святого Николая получился правдоподобным, заранее подберите такой подарок, который по своим габаритам легко поместится под подушку и даже спрячется под ней. Он должен быть незаметным и не слишком большим.

Лайфхак 2. Не шумите

Как спрятать подарок под подушку / Фото: unsplash

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Запаковывая свой подарок, избегайте громкой и шелестящей бумаги , слюды или фольги, чтобы не делать лишнего шума. А не то вы привлечете внимание в самый неподходящий момент, и сюрприза уже не получится.

Лайфхак 3. Подгадайте время

Как спрятать подарок под подушку / Фото: unsplash

Если ребенок или взрослый во сне ворочаются , тогда не стоит прятать подарок под подушку с вечера. Ведь они могут случайно испортить свой презент – поломать игрушку, растопить шоколадку или раздавить мандаринку – и тогда утром вместо радости от подарка получится сплошное разочарование.

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Лайфхак 4. Конспирируйтесь

Как спрятать подарок под подушку / Фото: pinterest

Никому-никому не говорите о своих планах. А подготовленные подарки спрячьте так, чтобы их никто не заметил. Затем вечером, 18 декабря, переложите подарки куда-нибудь поближе, к примеру, под кровать. А уже под утро, 19 декабря, потихоньку подложите их спящим родным под или за подушку, стараясь не разбудить.

Лайфхак 5. Импровизируйте

Как спрятать подарок под подушку / Фото: unsplash

Если не разбудить не получилось, скажите, что подошли, чтобы поправить одеяло или подушку , прогнать кота, потрогать лоб, послушать дыхание, потому что вам что-то показалось. В общем, отвлеките внимание.

Лайфхак 6. Подарок себе

Как спрятать подарок под подушку / Фото: unsplash

И, конечно же, не забудьте про себя . Ведь вы тоже весь год хорошо себя вели и заработали подарок от святого Николая. Тогда утром сможете проснуться и "удивиться" позже всех.

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