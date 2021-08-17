Как хранить цепочки, чтобы они не спутывались

Как хранить цепочки, чтобы они не путались / Фото: Коллаж: Сегодня

Украшения способны приносить не только радость, но и задавать немало хлопот. Если цепочки хранить в общей шкатулке, да еще и с сережками, браслетами и кольцами, то в скором времени они способны завязаться в сплошной узел.

И когда вы спешите на концерт или свидание, то рискуете вообще порвать цепочку, пытаясь распутать этот клубок. Есть несколько простых способов, как не допустить подобной неприятности.

Если вы в раздумьях, как провести отпуск, ищите идеи в календаре лайфхаков.

Как хранить цепочки: лайфхаки

Лайфхак 1. Коктейльная трубочка

скриншот из YouTube/F.DIY

Возьмите обычную соломинку для коктейлей, чтобы ее диаметр был толще вашей цепочки. Вставьте один конец украшения в трубочку и протяните, чтобы конец вышел на противоположную сторону трубочки. Теперь застегните цепочку и можете складывать в шкатулку.

Лайфхак 2. Органайзер-дерево

Органайзер для бижутерии / Фото: Pinterest

Сделайте себе волшебное дерево. Такой органайзер можно выпилить из фанеры или вырезать из плотного картона.

Лайфхак 3. Украшения на ветках

Органайзер для бижутерии / Фото: Pinterest

Для цепочек подойдет настоящее дерево, точнее разлогая веточка. Закрепите ее на подставке или просто поставьте в декоративную вазу.

Лайфхак 4. Вешалка

Органайзер для бижутерии / Фото: Pinterest

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Компактный вариант для хранения цепочек, бус и колье – на плечиках для одежды. Сделайте дополнительные крючочки и цепляйте на них бижутерию. Ничего не спутается, а при желании все можно спрятать в шкаф вместе с одеждой.

Лайфхак 5. Картонные втулки

Органайзер для бижутерии / Фото: Pinterest

И снова на выручку приходят втулки от туалетной бумаги и фольги. Закрепите на них кнопки и крючки – получится компактный органайзер для бус и цепочек.

Лайфхак 6. Органайзер-полочки

Органайзер для бижутерии / Фото: Pinterest

Можно сделать органайзер для украшений на стене в комнате. Такая композиция освежит декор комнаты, а все гости оценят ваш арсенал красоты.

Смотрите видео о том, какие украшения могут принести богатство:

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