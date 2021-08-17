Як зберігати ланцюжки, щоб вони не сплутувалися

Як зберігати ланцюжки, щоб вони не плуталися / Фото: Колаж: Сьогодні

Прикраси здатні приносити не тільки радість, а й давити чимало клопоту. Якщо ланцюжки зберігати в загальній скриньці, та ще й з сережками, браслетами і каблучками, то незабаром вони здатні зав'язатися в суцільний вузол.

І коли ви поспішаєте на концерт або побачення, то ризикуєте взагалі порвати ланцюжок, намагаючись розплутати цей клубок. Існує кілька простих способів, як не допустити такої неприємності.

Якщо ви в роздумах, як провести відпустку, шукайте ідеї в календарі лайфхаків.

Як зберігати ланцюжка: лайфхаки

Лайфхак 1. Коктейльна трубочка

скріншот з YouTube/F.DIY

Візьміть звичайну соломинку для коктейлів, щоб її діаметр був товщий за ваш ланцюжок. Вставте один кінець прикраси в трубочку і протягніть, щоб кінець вийшов на протилежний бік трубочки. Тепер застебніть ланцюжок і можете складати у скриньку.

Лайфхак 2. Органайзер-дерево

Органайзер для біжутерії / Фото: Pinterest

Зробіть собі чарівне дерево. Такий органайзер можна випиляти з фанери або вирізати зі щільного картону.

Лайфхак 3. Прикраси на гілках

Органайзер для біжутерії / Фото: Pinterest

Для ланцюжків підійде справжнє дерево, точніше розлога гілочка. Закріпіть її на підставці або просто поставте в декоративну вазу.

Лайфхак 4. Вішалка

Органайзер для біжутерії / Фото: Pinterest

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Компактний варіант для зберігання ланцюжків, бус і кольє – на плічках для одягу. Зробіть додаткові гачки і чіпляйте на них біжутерію. Нічого не переплутається, а при бажанні все можна заховати в шафу разом із одягом.

Лайфхак 5. Картонні втулки

Органайзер для біжутерії / Фото: Pinterest

І знову на допомогу приходять втулки від туалетного паперу і фольги. Закріпіть на них кнопки і гачки – вийде компактний органайзер для бус і ланцюжків.

Лайфхак 6. Органайзер-полички

Органайзер для біжутерії / Фото: Pinterest

Можна зробити органайзер для прикрас на стіні в кімнаті. Така композиція освіжить декор кімнати, а всі гості оцінять ваш арсенал краси.

Дивіться відео про те, які прикраси можуть принести багатство:

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