Как хранить сумки: практичные места и способы

Как хранить сумки / Фото: Коллаж: Сегодня

У многих модниц под каждый наряд есть своя экстравагантная сумочка. По мере их накопления в гардеробе пропорционально накапливаются и вопросы, где их хранить.

Читайте наши лайфхаки, смотрите фото – надеемся, она вам помогут справиться с вещами в доме.

Куда деть сумки в доме: лайфхаки

Лайфхак 1. Гардероб

Как хранить сумки / Фото: Pinterest

Если позволяют размеры гардеробной, то сумки удобно хранить где-то поближе к обуви, в зоне зрительного обзора, чтобы можно было без труда подобрать подходящее сочетание аксессуаров для выхода.

Лайфхак 2. Крючки

Как хранить сумки / Фото: Pinterest

Другой вариант размещения сумок – занять ими пространство над вещами. На высокой перекладине располагается много крючков, а сумки достаются и цепляются на них с помощью длинной палки.

Лайфхак 3. Лесенка

Как хранить сумки / Фото: Pinterest

Чтобы сумки занимали меньше места, но при этом было несложно найти нужную, удобно сделать стойку с крючками. Так развешенные на них сумки будут выглядывать одна из-под другой.

Лайфхак 4. Ячейки

Как хранить сумки / Фото: Pinterest

Если сумки стоят на полке, а не висят, у них не деформируются ремешки и ручки. В шкафу удобно сделать ячейки, к примеру, из пластика или картона. Тогда сумки, кошельки и клатчи не будут насыпаны горой на полке, а компактно займут свою нишу.

Лайфхак 5. Органайзер

Как хранить сумки / Фото: Pinterest

Очень практичная вещь – органайзер. Посмотрите на тканевые подвесные карманы для сумок – компактные и легкие. Их можно повесить в прихожей или в шкафу. А когда они пустые – то занимают еще меньше места.

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Лайфхак 6. Корзинки

Как хранить сумки / Фото: Pinterest

Если в помещении не очень много места, чтобы замаскировать коллекцию любимых сумок можно прикрутить для них удобные сетки в укромном уголке, где их не будет видно, и они никому не помешают: за дверью или даже на самой двери.

Лайфхак 7. Вешалка

Как хранить сумки / Фото: Pinterest

Удобно, когда нужная сумка под рукой. Несколько сумок на каждый день недели свободно поместятся на вешалке в прихожей.

Лайфхак 8. Декор

Как хранить сумки / Фото: Pinterest

Можно не прятать сумки, а, наоборот, выставить их напоказ, сделав элементом декора в комнате. К примеру, соорудите дерево и украсьте его любимыми атрибутами. А чтобы картинка не наскучила, периодически обновляйте ее.

Лайфхак 9. Матрешки

Как хранить сумки / Фото: Pinterest

И, наконец, если с лишним местом в доме совсем туго, сумки можно хранить сложенными одна в другую – меньшая в большую. Главное при этом не забыть, что куда вы спрятали.

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