Як зберігати сумки: практичні місця і способи

Як зберігати сумки / Фото: Колаж: Сьогодні
У багатьох модниць під кожне вбрання є своя екстравагантна сумочка. У міру їх накопичення в гардеробі пропорційно накопичуються і питання, де їх зберігати.
Як навести порядок в холодильнику: куди що ставити
Читайте наші лайфхаки, дивіться фото – сподіваємося, вони вам допоможуть впоратися з речами вдома.
Куди діти сумки вдома: лайфхаки
- Лайфхак 1. Гардероб
Якщо дозволяють розміри гардеробу, то сумки зручно зберігати десь ближче до взуття, щоб можна було без зусиль підібрати підходяще поєднання аксесуарів для виходу.
- Лайфхак 2. Гачки
Інший варіант розміщення сумок – зайняти ними простір над речами. На високій перекладині розташовується багато гачків, а сумки дістаються і чіпляються на них за допомогою довгої палиці.
- Лайфхак 3. Драбинка
Щоб сумки займали менше місця, але при цьому було нескладно знайти потрібну, зручно зробити стійку з гачками. Так розвішані на них сумки будуть виглядати одна з-під іншої.
- Лайфхак 4. Комірки
Якщо сумки стоять на полиці, а не висять, у них не деформуються ремінці і ручки. У шафі зручно зробити комірки, наприклад, із пластику або картону. Тоді сумки, гаманці і клатчи не будуть насипані горою на полиці, а компактно займуть свою нішу.
- Лайфхак 5. Органайзер
Дуже практична річ – органайзер. Погляньте на тканинні підвісні кишені для сумок – компактні і легкі. Їх можна повісити в передпокої або в шафі. А коли вони порожні – то займають ще менше місця.
- Лайфхак 6. Кошики
Якщо в приміщенні не дуже багато місця, щоб замаскувати колекцію улюблених сумок, можна прикрутити для них зручні сітки в затишному куточку, де їх не буде видно, і вони нікому не завадять: за дверима або навіть на самих дверях.
- Лайфхак 7. Вішалка
Зручно, коли потрібна сумка під рукою. Кілька сумок на кожен день тижня вільно помістяться на вішалці у передпокої.
- Лайфхак 8. Декор
Можна не ховати сумки, а, навпаки, виставити їх напоказ, зробивши елементом декору в кімнаті. Наприклад, спорудіть дерево і прикрасьте його улюбленими атрибутами. А щоб картинка не набридла, періодично оновлюйте її.
- Лайфхак 9. Матрьошки
І, нарешті, якщо з вільним місцем в будинку зовсім туго, сумки можна зберігати складеними одна в одну – менша в більшу. Головне при цьому не забути, що куди ви заховали.
Дивіться відеопоради, куди подіти старий одяг:
Раніше ми розповідали, як з непотрібного одягу зробити веселий декор.