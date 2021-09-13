Як зберігати сумки: практичні місця і способи

Як зберігати сумки / Фото: Колаж: Сьогодні

У багатьох модниць під кожне вбрання є своя екстравагантна сумочка. У міру їх накопичення в гардеробі пропорційно накопичуються і питання, де їх зберігати.

Читайте наші лайфхаки, дивіться фото – сподіваємося, вони вам допоможуть впоратися з речами вдома.

Куди діти сумки вдома: лайфхаки

Лайфхак 1. Гардероб

Як зберігати сумки / Фото: Pinterest

Якщо дозволяють розміри гардеробу, то сумки зручно зберігати десь ближче до взуття, щоб можна було без зусиль підібрати підходяще поєднання аксесуарів для виходу.

Лайфхак 2. Гачки

Як зберігати сумки / Фото: Pinterest

Інший варіант розміщення сумок – зайняти ними простір над речами. На високій перекладині розташовується багато гачків, а сумки дістаються і чіпляються на них за допомогою довгої палиці.

Лайфхак 3. Драбинка

Як зберігати сумки / Фото: Pinterest

Щоб сумки займали менше місця, але при цьому було нескладно знайти потрібну, зручно зробити стійку з гачками. Так розвішані на них сумки будуть виглядати одна з-під іншої.

Лайфхак 4. Комірки

Як зберігати сумки / Фото: Pinterest

Якщо сумки стоять на полиці, а не висять, у них не деформуються ремінці і ручки. У шафі зручно зробити комірки, наприклад, із пластику або картону. Тоді сумки, гаманці і клатчи не будуть насипані горою на полиці, а компактно займуть свою нішу.

Лайфхак 5. Органайзер

Як зберігати сумки / Фото: Pinterest

Дуже практична річ – органайзер. Погляньте на тканинні підвісні кишені для сумок – компактні і легкі. Їх можна повісити в передпокої або в шафі. А коли вони порожні – то займають ще менше місця.

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Лайфхак 6. Кошики

Як зберігати сумки / Фото: Pinterest

Якщо в приміщенні не дуже багато місця, щоб замаскувати колекцію улюблених сумок, можна прикрутити для них зручні сітки в затишному куточку, де їх не буде видно, і вони нікому не завадять: за дверима або навіть на самих дверях.

Лайфхак 7. Вішалка

Як зберігати сумки / Фото: Pinterest

Зручно, коли потрібна сумка під рукою. Кілька сумок на кожен день тижня вільно помістяться на вішалці у передпокої.

Лайфхак 8. Декор

Як зберігати сумки / Фото: Pinterest

Можна не ховати сумки, а, навпаки, виставити їх напоказ, зробивши елементом декору в кімнаті. Наприклад, спорудіть дерево і прикрасьте його улюбленими атрибутами. А щоб картинка не набридла, періодично оновлюйте її.

Лайфхак 9. Матрьошки

Як зберігати сумки / Фото: Pinterest

І, нарешті, якщо з вільним місцем в будинку зовсім туго, сумки можна зберігати складеними одна в одну – менша в більшу. Головне при цьому не забути, що куди ви заховали.

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