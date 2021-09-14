Как хранить сушеные грибы

Как хранить грибы / Фото: Коллаж: Сегодня
Мало собрать хороший урожай грибов, его нужно еще и правильно сохранить. Тогда они еще долго смогут порадовать вас насыщенным вкусом и стойким ароматом.
Как правильно хранить печенье
Есть несколько простых лайфхаков, как дольше сберечь сушеные грибы в сохранности от насекомых, сырости и посторонних запахов.
Также обратите внимание на общие правила хранения этого продукта, независимо от того, на какой упаковке вы остановите свой выбор:
- Грибы очень гигроскопичны и способны быстро натянуть в себя влагу. Если в доме сыро, они также отсыреют. А потому для их долгого хранения важно сухое помещение или герметичная тара.
- Грибы необыкновенно ароматны и будут благоухать, распространяя далеко вокруг себя свой специфический запах, в том числе и на соседние продукты.
- Помимо этого, они также впитывают окружающие запахи , так что в результате вы почувствуете, что вокруг них готовилось и хранилось.
- Грибы важно правильно высушить. Кусочек готового сухого гриба при разламывании должен звонко хрустнуть .
- Если гриб пересушенный , он при ломании раскрошится.
- Если гриб не досушили – есть риск, что в дальнейшем он заплесневеет и испортится.
- Важно при хранении периодически проверять качество грибов, чтобы не пропустить их порчу.
Как правильно хранить сушеные грибы: лайфхаки
- Лайфхак 1. Нитки
Грибы можно оставить на хранение, как они сушились – нанизанными на нитки. Помещение должно быть темным, сухим, не жарким, хорошо проветриваемым. А сами грибы накройте льняной или хлопчатобумажной тканью , чтобы уберечь от пыли и насекомых.
- Лайфхак 2. Мешочки
Сложите сушеные грибы в мешочки из плотной ткани, заранее прокипяченные в солевом растворе . Это на какое-то время предотвратит появление в них вредителей в виде пищевой моли и жучков. Но держать такие грибы следует подальше от пахнущих продуктов.
- Лайфхак 3. Картонные коробки
На дно картонных ящиков постелите пергамент или несколько слоев бумаги, высыпьте грибы нетолстым слоем и также проложите бумагу. Чтобы предотвратить попадание внутрь насекомых и уменьшить запах, заклейте коробки скотчем.
- Лайфхак 4. Пластиковые контейнеры
Держать сушеные грибы также можно в пластиковой таре. Ее преимущества – герметичность. Но будьте осторожны, потому что пластик иногда имеет специфический запах , который может передаться грибам. Кроме того, важно, чтобы грибы были абсолютно сухими, чтобы не заплесневели.
- Лайфхак 5. Пакеты
Преимущество пакетов в том, что они занимают мало места . Но минус – хранить грибы нужно аккуратно, чтобы не подавить и не поломать. Ссыпьте сухие грибы в пакеты, немного прижмите, чтобы вышел лишний воздух, и завяжите или заклейте. Отправляйте в темное прохладное помещение.
- Лайфхак 6. Стеклянные банки
Это один из лучших способов , сохраняющий герметичность, сухость и запах. Прежде чем закладывать грибы, банки нужно тщательно помыть, пропарить, к примеру, над чайником и высушить. Разложите в банки сушеные грибы, не слишком трамбуя, чтобы они не поломались, и накройте обычной капроновой крышкой. Далее банки с грибами поставьте в темное прохладное место.
- Лайфхак 7. Порошок
Если грибы сильно крошатся, их можно перетереть и хранить в виде порошка , при желании смешав вместе со специями и солью, а затем добавлять в блюда по вкусу. Хранить такой грибной порошок лучше в стеклянной посуде.
Смотрите видео, как готовить грибовку с пенцаком:
Ранее мы рассказывали, как подготовить клубнику к зимовке.